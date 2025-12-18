Nuevos amigos por Navidad: Alimentos de Valladolid llega a las 552 empresas y 2.050 productos

El Mercado Navideño de La Granja y productos de Alimentos de Valladolid Aida Lorente

La Comisión de Alimentos de Valladolid, reunida hoy bajo la presidencia del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha aprobado la incorporación de diez nuevos productores, tres comercios, 18 empresas hosteleras, una entidad de promoción y 84 productos a la marca Alimentos de Valladolid.

Con esto, la cifra se eleva hasta las 552 empresas y entidades de promoción y supone un total de 2050 productos que se encuentran bajo la marca de garantía.

Alimentos de Valladolid sigue creciendo para aglutinar la calidad de todos los productos y servicios agroalimentarios y gastronómicos en la marca de calidad de la provincia de Valladolid.

La Diputación de Valladolid sigue impulsando la marca Alimentos de Valladolid con la incorporación de nuevas empresas y entidades que fortalecen la calidad y diversidad de los productos y servicios representados.

Esta nueva fase de incorporaciones abarca sectores como bodegas, confiterías-pastelerías, hostelería, encurtidos, embutidos o comercio minoristas, consolidando la marca como un referente integral del tejido productivo de Valladolid.

La Marca Alimentos de Valladolid une a los productos agroalimentarios de la provincia de Valladolid, como seña de identidad geográfica y distintivo de calidad.

Al tiempo que establece una estrategia de promoción y diferenciación tanto de los productos pertenecientes a la Marca como de los establecimientos de hostelería y comercio minorista de alimentación, que utilizan o venden productos pertenecientes a Alimentos de Valladolid.