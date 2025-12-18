María Jesús (57), pescadera en Valladolid con langostinos a 18,90 y 36,90 euros: "Ha subido todo por Navidad"

María Jesús en su pescadería del Mercado de El Campillo de Valladolid.

Como cada año, OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recoge los precios de alimentos que son típicamente navideños para ver cómo evolucionan y con el fin de planificar los menús de estas jornadas tan especiales.

“Las subidas son una constante. Y este año, de precios disparados, es aún más evidente. De media, los precios este año son un 5,1% más caros de lo que eran el pasado año por estas fechas”, añaden desde OCU.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha marchado hasta el Mercado El Campillo de Valladolid, ubicado en la calle de Panaderos con decenas de puestos para palpar el sentir de los comerciantes y también para conocer los precios a, apenas, una semana de que llegue ese 24 de diciembre, y la cena de Nochebuena, antes de la Navidad.

Allí nos encontramos con María Jesús Cerrón, vallisoletana de 57 años y pescadera, que suma un total de 23 años en su negocio. “En El Campillo llevamos trabajando, durante muchos años, la venta de pescado. Nos están afectando mucho los supermercados”, asegura.

Hablamos con ella del aumento de precios, de la falta de suministro y de muchas cosas más en un mercado que está a rebosar y en el que son muchos los que ya están haciendo sus compras navideñas.

El Mercado de El Campillo en Valladolid

“Ha subido todo por Navidad”

“La verdad es que ha subido todo por Navidad. Hay escasez de producto y eso se nota. A nosotros nos cuesta todo más caro y tenemos que subir el precio, aunque lo ajustamos al máximo para que no influya en el bolsillo del cliente”, explica María Jesús.

Desde Pescados y Mariscos María Jesús, nuestra entrevistada afirma que “lo que más venden son los langostinos” y añade que los clientes, ante esta subida “obligada” se “quejan bastante a la hora de pagar”.

“Pese a que ha subido todo, nosotros intentamos mantener, más o menos, los precios del año pasado. Ya nos gustaría ganar mucho en Navidad, pero contamos, cada vez, con márgenes más ajustados”, añade.

Langostinos a 18,90 y a 36,90 euros

“Lo que más compra la gente en estas fechas es el langostino. Nosotros vendemos el salvaje a 36,90 euros y el de piscina a 18,90. En nuestro negocio intentamos mantener los mismos precios con respecto al pasado año”, apunta la comerciante.

El precio de la lubina, en su puesto, “está al mismo precio” que en diciembre del año 2024 y apunta que hay productos como pueden ser la angula o los percebes que “están caros todo el año”.

Pescados y Mariscos María Jesús en el Mercado de El Campillo

“Todo depende de la oferta y la demanda. La angula está a 1.500 euros el kilo. Hay productos que mantienen su alto nivel de precio durante los 365 días, pero la gente solo se fija en Navidad”, añade María Jesús.

Un futuro “complicado”

Nuestra protagonista no para. Asegura que “los quebraderos de cabeza son grandes”, sobre todo en estas fechas. El comerciante tiene que ajustar el cinturón al máximo para que la subida de todo no repercuta, de forma notable en el precio a pagar por el consumidor.

“El futuro lo vemos complicado. Cada vez cierran más pescaderías. Cada vez hay menos. Nosotros seguiremos trabajando y luchando para seguir aquí muchos años más”, afirma nuestra entrevistada.

Ojalá que así sea, por el bien del pequeño comercio y de la marcha del Mercado de El Campillo, un emblema de la ciudad del Pisuerga.