Del tren burra al bosque de piñas: Valladolid presume de comercio local con su concurso de decoración navideña

Las calles comerciales de Valladolid lucen estos días su imagen más festiva gracias al IV Concurso de Decoración Navideña, una iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con la Mesa del Comercio de la que forma parte Fecosva.

En esta edición, las zonas de La Victoria y la calle Santa María se han alzado como ganadoras, recibiendo cada una un premio de 6.000 euros para financiar sus propuestas ornamentales, que vecinos y visitantes podrán disfrutar hasta el próximo 6 de enero.

La zona de Santa María ha apostado por un homenaje a la identidad natural de la provincia con una decoración que gira en torno a la piña y el pino natural de Tierra de Pinares. Los comercios lucen adornos de pino y piñas doradas bajo una iluminación cálida, complementada con la actividad participativa Encuentra la piña mágica.

Zona comercial de Santa María

En este juego, los visitantes deben localizar una piña oculta en los escaparates para entrar en el sorteo de una cesta navideña. Además, los días 22 y 23 de diciembre, y 3 y 4 de enero, la calle instalará un "bosque mágico" fotográfico en el número 1 de la vía.

Por su parte, el barrio de La Victoria ha optado por la nostalgia al recrear el histórico tren burra. Las calles Fuente el Sol, Dársena y San Lázaro se han transformado en una antigua estación ferroviaria decorada con maletas, relojes de época, farolillos y taquillas.

La programación del barrio incluye un mercado navideño el domingo, 28 de diciembre, en la Plaza de la Solidaridad, que contará con música, globoflexia y una chocolatada popular.

El espíritu navideño se extiende a otros puntos de la ciudad con propuestas singulares. En la calle Mantería, además de la iluminación, los escaparates muestran el cuento ganador del certamen infantil de Noa Rodríguez y se prepara una cabalgata propia para el 2 de enero.

En el Distrito 1 Zona Centro, la campaña se ha centrado en el ámbito audiovisual para redes sociales, mientras que la calle Torrecilla ha instalado originales torres de regalos que simbolizan la unión del comercio de proximidad.

Finalmente, Santa Clara rinde homenaje a la luz tradicional con guirnaldas y velas, ofreciendo visitas de Papá Noel y el Rey Melchor, además del sorteo de una cesta valorada en 800 euros.