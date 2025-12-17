La Diputación destina 23,4 millones, un 15% más, para inversiones en municipios: “Apostamos por los pueblos”

Conrado Íscar, presidente de la Diputación, junto a Myriam Martín, diputada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios en la presentación del Plan Bienal de Cooperación 26-27

La Comisión de Asistencia y Cooperación de Municipios ha aprobado, este miércoles, 17 de diciembre, el Plan Bienal de Cooperación para los años 2026 y 2027. La Diputación de Valladolid va a destinar 23,4 millones de euros a inversiones en los municipios durante esos años.

Así lo ha informado, en la sala de recepciones del Palacio de Pimentel, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, junto a la diputada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, durante la presentación de esta convocatoria.

“La nueva convocatoria va a movilizar una inversión sin precedentes. A lo largo del bienio, la institución va a destinar 11.700.000 euros en cada ejercicio, solo a inversiones, lo que supone un incremento de más del 15% con respecto al plan anterior, dotado con 20,3 millones”, ha informado Conrado Íscar.

El presidente de la Diputación ha señalado, además, que “se ha incrementado el módulo fijo que reciben todos los municipios” que incluye la aportación municipal que “ha pasado de los 32.175 euros de la convocatoria anterior, a los 42.000 de esta para todas las localidades”.

Además, como ha señalado el presidente de la Diputación de Valladolid, el módulo variable que perciben los consistorios “también ha crecido” para “pasar de los 78,50 euros a los 82,25 por habitante censado en el municipio”.

“De esta forma, una localidad tipo de 100 habitantes, va a ver incrementada la aportación total en un 25,4% con respecto a la anterior convocatoria”, ha añadido Íscar.

Se reduce la aportación municipal

Entre las principales novedades del plan también destaca la “reducción de la aportación que realizan los ayuntamientos a la hora de realizar sus proyectos”. Durante los años 2024 y 2025, la aportación “llegó al 15% en algunos proyectos” y, en esta ocasión, cada pueblo “no tendrá, en ninguna ocasión, que aportar más del 10%”.

Se rebaja, así, la cuantía que deben sufragar los diferentes ayuntamientos, con un ahorro que les va a suponer “225.000 euros, que repercutirá directamente en las arcas de los municipios”.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha destacado que los Planes Provinciales son “la principal fuente de inversión” de los municipios y ha señalado que suponen “una fuente de riqueza y creación de empleo” para el medio rural vallisoletano.

Íscar ha añadido que “los Planes Provinciales son el mecanismo que garantiza que la prestación de servicios básicos y la realización de infraestructuras esenciales lleguen a la totalidad del territorio provincial, asegurando la equidad y la cohesión territorial”.

“Esta nueva convocatoria sirve para garantizar recursos para los municipios. Tenemos un compromiso con ellos. Apostamos por los pueblos”, ha finalizado el presidente de la institución provincial.

Hasta el 31 de marzo de 2016

Otra de las novedades de esta nueva convocatoria se basa en el aumento de la cuantía que realiza la Diputación en el momento en que los ayuntamientos adjudican las obras.

La institución aportaba el 70 por ciento del coste de cada proyecto cuando se adjudicaba en la anterior convocatoria, mientras que durante los dos próximos años este porcentaje se incrementará hasta el 90 por ciento.

Igualmente, el equipo de Gobierno también ha buscado una simplificación en la burocracia que tienen que acometer los ayuntamientos a la hora de realizar las obras de los Planes Provinciales. Así, no será necesario que los consistorios realicen proyectos cuando las obras no superen la cuantía de 40.000 euros, una medida que sí era obligatoria en la anterior convocatoria.

Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 31 de marzo para presentar las diferentes obras que pretendan llevar a cabo y podrán hacerlo desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).