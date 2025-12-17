Dos brillantes startups con sede en Valladolid, entre las 100 mejores de España: triunfan por su talento e innovación

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha publicado su listado con las 100 startups más destacadas del año 2025 ubicadas en 43 de sus parques científicos y tecnológicos presentes en 15 comunidades autónomas que reafirma el papel de estos entornos como nodos estratégicos de innovación.

Dos de estas empresas innovadoras, CellMat Technologies y Grasp Spain, tienen su sede en Valladolid, concretamente en centro de empresas del Parque Científico de la UVa del Campus Miguel Delibes de Valladolid que gestiona la Fundación UVa.

CellMat Technologies es una compañía de I+D centrada en el campo de los materiales celulares y dispone de diferentes plantas piloto para producir y diseñar materiales celulares a la carta. Su principal línea de negocio consiste en implementar sus tecnologías y metodologías en socios industriales del sector de los materiales espumados.

La actividad de CellMat Technologies, constituida en 2012, se centra en la prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico en el sector de los materiales celulares poliméricos.

Se diseñan y desarrollan soluciones y materiales con propiedades específicas, sostenibles y avanzadas para toda la cadena de valor de los materiales celulares poliméricos. Estas soluciones se implementan en multitud de sectores industriales, como automoción, aeronáutico, energías renovables, construcción, biomédico, deportes, entre otros.

Por su parte GRASP Spain quiere revolucionar la manera de medir la contaminación atmosférica, que tiene impacto en el cambio climático y la calidad del aire, a través de su propia constelación de nanosatélites. Su primer satélite fue lanzado en 2023 demostrando las capacidades tecnológicas y están trabajando en una constelación de 10 satélites ofreciendo datos diarios de partículas atmosféricas cada dos horas.

GRASP Spain es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en ciencias ambientales y teledetección. Su principal objetivo es conceptualizar, desarrollar e implementar técnicas avanzadas en toda la cadena de valor de la observación de la tierra para mejorar la comprensión y monitorización de la atmósfera y la superficie terrestre. Utiliza algoritmos avanzados y herramientas informáticas, con un enfoque especial en la contaminación del aire.