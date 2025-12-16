El barrio de Valladolid que busca ser la nueva zona de moda: pisos desde 148.000 euros y un gran impulso público

Imagen desde la Ciudad de la Comunicación de varios edificios en obras en el barrio de Cuarteles

La búsqueda de una vivienda para comprar o alquiler no solamente se limita al precio, sino que en juego entran otros muchos factores como la ubicación, los servicios disponibles y la comunicación con otros puntos de la ciudad. En este contexto, hay una nueva zona de Valladolid que en los últimos años ha venido experimentando un gran desarrollo urbanístico, como ya lo hicieran en su momento Villa del Prado, Covaresa o Parquesol.

Aunque administrativamente pertenecen al barrio de Las Delicias, el crecimiento de esta nueva zona ya se ha traducido en el reconocimiento popular de dos nuevos barrios. Hablamos de la Ciudad de la Comunicación y Cuarteles, ambos en los márgenes del Paseo de Arco de Ladrillo y que en los últimos años se han convertido en una ubicación objeto de deseo para muchas familias jóvenes.

Una zona que, además, está contando con un amplio impulso de las administraciones públicas, tanto de la Junta de Castilla y León como del Ayuntamiento de Valladolid, que han proyectado centenares de viviendas públicas asequibles y accesibles, con la rehabilitación de los antiguos Cuarteles de Artillería como gran apuesta.

En cuanto a la oferta privada, cierto es que las opciones económicas no son las más baratas de la ciudad del Pisuerga. Aunque muchas de las viviendas en venta superan los 200.000 euros y hasta alcanzan los 479.100, en páginas como Idealista, también nos encontramos alguna que otra oportunidad de mercado.

No es de construcción nueva, pero, por ejemplo, en la calle de Guadalajara, justo al otro lado de la Plaza de la Ciudad de la Comunicación y en el límite que marca esta nueva zona, nos encontramos un piso de 83 metros cuadrados y tres habitaciones por 148.000 euros.

También existen otras oportunidades como uno del Paseo de Arco de Ladrillo de tres habitaciones y 95 metros cuadrados por 185.000 euros, u otro en la calle Boston de 82 metros cuadrados, pero solo una habitación, por 190.000 euros.

Cuarteles de Artillería

Uno de los grandes proyectos públicos es la rehabilitación de los antiguos Cuarteles de Artillería para ofertar cerca de 100 nuevas viviendas para jóvenes, gracias al convenio suscrito entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

La operación urbanística contempla una edificabilidad de 9.112 metros cuadrados de uso residencial, que se distribuye en dos parcelas de 3.500 metros cada una, dos edificios por parcela, y un entorno de casi 20.000 metros de espacios libres y 11.600 para equipamiento público con una inversión total de más de 10 millones de euros.

El proyecto está enmarcado en el plan de acceso a la vivienda para jóvenes 'Tuya' de la Junta y contempla la rehabilitación integral de cuatro edificios del antiguo Regimiento de Caballería 'Conde Ansúrez', en pleno Paseo Arco de Ladrillo.

La ejecución del proyecto se lleva a cabo por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y permitirá recuperar y poner en valor un espacio histórico y emblemático de Valladolid, como son el conjunto de estos cuarteles proyectados en 1892 por el coronel Sixto Soto Alonso.

También y recientemente, en concreto el pasado 9 de diciembre, el Ayuntamiento de Valladolid aprobaba la concesión de la licencia para la construcción de 79 viviendas en el Paseo de Farnesio, 71, en la zona de Cuarteles, que se levantarán en un bloque en forma de U.

Este edificio tendrá siete alturas en el frente más largo, creará un volumen escalonado en los lados cortos para construir amplias terrazas descubiertas, y el espacio interior tendrá piscina y zonas ajardinadas.

El presupuesto destinado a esta operación es de 14,2 millones de euros y contará también con área de juego para niños, cuartos de bicicletas y un espacio comunitario equipado con un gimnasio y un cuarto de comunidad multiuso.

En total, la nueva configuración del barrio de Cuarteles contempla más de 800 viviendas y 20 calles, sobre un solar que gira en torno al Paseo de Arco de Ladrillo, una conexión directa con el centro de la ciudad y la periferia, y la carretera de Madrid, sirviendo de barrera también entre el barrio de Las Delicias y la Ciudad de la Comunicación.

El proyecto en su conjunto contemplaba casi 770 viviendas en su primera fase, con unas 675 en régimen libre sobre una superficie superior a los 78.000 metros cuadrados. En total, sumando una segunda fase se alcanzarán los 120.000 metros cuadrados edificados.

Al mismo tiempo, justo al otro lado del Paseo de Arco de Ladrillo, la Ciudad de la Comunicación también va experimentando una expansión urbanística que cada día llena de más edificios toda la zona, con la consiguiente llegada de nuevos servicios de hostelería y comercios.

Aunque muchos de estos servicios de restauración, comercios y supermercados están en la parte que corresponde a Las Delicias como tal, la expansión de las nuevas zonas residenciales atrae cada vez más a emprendedores que apuestan por estos barrios.