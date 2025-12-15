La Navidad más mágica se vive en Valladolid: "Somos ciudad de encuentro en estas fechas tan especiales"

Irene Carvajal en la nueva Villa Encantada de Valladolid Fotografía: Fundación Municipal de Cultura cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Valladolid ya huele a Navidad. Las luces iluminan las noches de la ciudad con todo su encanto desde el pasado 27 de noviembre y son muchas las actividades que van a hacer disfrutar a todos con una amplia variedad de propuestas para todas las edades hasta el próximo 6 de enero.

“Como dice nuestro lema, Valladolid es una ciudad de encuentro en Navidad. Por eso hemos diseñado, un año más, una programación dirigida a cubrir todos los gustos y sensibilidades”, asegura la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Irene Carvajal apunta, además, que “se ha tomado como punto de referencia a la familia, porque los más pequeños de la casa son los que, probablemente, con más ilusión vivan estas fechas del año”.

“Todos recordamos los momentos vividos en nuestra infancia con nuestros padres, tíos, abuelos, primos… por eso ponemos especial cuidado en esa programación que no pierde la centralidad de lo que estamos celebrando que es el nacimiento de Jesús, el pilar del mundo occidental tal y como hoy lo conocemos. Lo que fuimos, seremos y queremos ser en el futuro”, añade la concejala.

Asegura que en la Navidad de Valladolid “converge la innovación, los nuevos lenguajes y vanguardia con la tradición, sin perder de referencia lo que celebramos”. “Esperamos que todos los vallisoletanos y los que nos visiten disfruten de Valladolid. Somos ciudad de encuentro en estas fechas tan especiales”, remata Carvajal.

Una Navidad que llega con dos grandes novedades como son el poblado navideño que se ha instalado cerca de la Cúpula del Milenio, y con un videomapping que se va a proyectar sobre la fachada de la Antigua.

Las casas de la nueva villa encantada de Valladolid

Música tradicional castellana, coros, zambombas flamencas y DJs llenarán calles y plazas de sonidos navideños. La Cúpula del Milenio va a ser punto de encuentro para familiar y e incluirá una nueva edición de ‘Comando Pucela’.

Todo, sin olvidarnos, claro está de las citas que resultan imprescindibles en estas fechas como es la cabalgata de los Reyes Magos que se desarrollará el 5 de enero, junto a los tradicionales belenes o los recitales de villancicos. Una programación para vivir la Navidad más mágica en Valladolid.

Dos grandes novedades

Una de las grandes sorpresas que trae este año la Navidad es la ‘Villa Encantada’. Se trata de un pueblo navideño a escala infantil que se instaló el pasado 3 de diciembre, con la presencia de Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y que se podrá visitar hasta el 6 de enero.

Allí, pequeños y mayores ya están paseando por las calles de esta villa tan especial y al taller de juguetes, la oficina de cartas o al establo que está reservado a los camellos. Son cuatro pequeñas casas las que se han instalado junto a la Cúpula del Milenio que ya hacen las delicias de mayores y pequeños.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, visitando la Villa Encantada Fotografía cedida por la Fundación Municipal de Cultura a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La segunda gran novedad, que destaca la Fundación Municipal de Cultura, pasa por ser la proyección del videomapping sobre la fachada de la Iglesia de la Antigua, en otra cita destacada en la ciudad del Pisuerga.

Pasa por ser un espectáculo que va a combinar iluminación y música, que va a narrar una historia de temática navideña los días 19 y 20 de diciembre con varios pases a las 20:30, 21:00 y 21:30 horas.

Una Navidad musical

Los villancicos, el folclore, la música coral y sesiones de DJ pondrán banda sonora a calles, plazas o templos. Todo, para mantener la oferta musical durante estas fiestas navideñas. Se instauró en el programa del año pasado y tuvo una cálida acogida entre los vecinos.

La Plaza de Santa Ana y la cercana calle Ferrari, van a ser escenario de un ciclo de música coral con un total de cuarenta recitales a cargo de una veintena de agrupaciones de la ciudad y la provincia.

Unas actuaciones que tienen lugar de forma simultánea en ambos espacios de viernes a domingo, que arrancaron el pasado viernes, 12 de diciembre y que se prolongarán hasta el 28 de diciembre, excepto el viernes 26 y el lunes 29, siempre en horario de tarde.

Otra propuesta marcada en el calendario va a tener lugar el domingo, 21 junto a la Iglesia de la Antigua y el lunes 22 y martes 23 en la Plaza de Fuente Dorada. Se trata de las zambombas flamencas.

Además, la música va a estar muy presente en las calles de la ciudad gracias el DJ Juan Laforga, que va a ofrecer sesiones vermú y de tarde el 24 de diciembre en la Antigua y en la Plaza Martí y Monsó y el 31 en Cascajares y Francisco Zarandona.

Además, los sonidos navideños y los ritmos tradicionales también van a llegar a varios templos de la ciudad con actuaciones que contarán con entrada gratuita.

El tradicional encuentro de música Domicio Cuadrado celebra su XXXV edición en la Iglesia de San Pedro Apóstol con recitales diarios que arrancaron el pasado domingo, 14 de diciembre y que se alargarán hasta el 17 de este mes.

El colofón lo va a poner la actuación conjunta de los diez coros participantes el sábado, 20 de diciembre, en la Catedral. Ese día también va a tener lugar otra cita que está asentada como tradición en el calendario navideño de la ciudad. El Concierto Preludio de Navidad con la Orquesta de Laúdes Conde Ansúrez, en la Iglesia de Santa Isabel de Hungría.

Los ritmos tradicionales sonarán en esta misma iglesia con los conciertos de Abrojo Folk ‘Cantando a la Navidad’ en viernes, 26 de diciembre y Carlos Herrero, ‘Trashumantes’, el domingo 28.

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) va a ser el escenario, el 10 de enero, de la presentación del nuevo disco del grupo de músicas de raíz El Naán. Un artista que pasa por ser un referente en la exploración de la música tradicional ibérica, reconocido a nivel internacional. Las entradas pueden adquirirse desde el pasado 10 de diciembre.

La Cúpula del Milenio, punto de encuentro

Además, la Cúpula del Milenio se va a convertir, un año más, en el epicentro de la programación familiar para que mayores y pequeños disfruten en el lugar con varias actividades programadas.

Destaca que, durante las vacaciones escolares, el Comando Pucela va a retar a los más pequeños a convertirse en detectives mientras descubren enclaves patrimoniales como el Museo Oriental y algunos belenes de la ciudad.

La actividad está dirigida a niños y jóvenes de entre seis y 14 años y con comienzo y final en la Cúpula del Milenio y propondrá tres misiones diferentes los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y también el 2 de enero, de 10:30 a 13:30 horas. Hay que destacar que para participar en esta actividad hay que formular una inscripción en la Casa Zorrilla desde el 16 de diciembre.

Además, el público familiar será también protagonista de los talleres de ilustración que van a tener lugar el lunes, martes y viernes, 22, 23 y 26 de diciembre por la tarde, a cargo de ilustradores vallisoletanos.

Esos mismos días, de forma paralela, se va a celebrar la actividad ‘Abuela, ¿dónde está la figurita?’, que enseñará a los más pequeños de la casa, de forma divertida, el significado de las piezas del belén.

Además, los niños tendrán su propia fiesta de Nochevieja el martes, 30 de diciembre, y podrán posar en un photocall navideño que estará instalado en la Cúpula del Milenio.

Allí, el 2026 comenzará con un concurso de disfraces que bajo el lema ‘¡Menudo angelito estás hecho…!’ se va a celebrar el 2 de enero y donde, niños y mayores, podrán participar vestidos de angelitos y ganar entradas para espectáculos de teatro.

Por último, este espacio va a acoger el torneo infantil de ajedrez el próximo sábado, 3 de enero. Una cita que va a poner el colofón a la programación el la Cúpula, y que tendrá como ‘cuota de inscripción’ voluntaria, un kilo de alimentos no perecederos para su donación al Banco de Alimentos.

Un belén monumental único

La Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas acoge, desde el pasado 4 de diciembre el belén monumental que, realizado por la Asociación Belenista Castellana, se prolongará hasta el 6 de enero.

Irene Carvajal y Ricardo Rodríguez, observando el belén monumental de Las Francesas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Fundación Municipal de Cultura.

Además, destaca que el espacio prepara la llegada de Sus Majestades de Oriente en la instalación para el público familiar ‘El Palacio de los Reyes Magos’, una propuesta precedida por el éxito de público y nuevas sorpresas y escenas centradas en la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El belén monumental de Las Francesas en Valladolid

Teatros y museos

Además, el espíritu navideño va a llegar también a los centros culturales de la ciudad, mediante el abanico de actividades que están pensadas para acercarse al teatro, la ciencia y también el arte en familia.

Hablando del Teatro Calderón, va a celebrar estas fiestas con el musical Mamma Mía! y con el Ballet de Kiev que va a interpretar a los clásicos La Bella Durmiente y el Cascanueces. Los niños van a ser también protagonistas de esta programación con propuestas de Teloncillo Teatro La Cocina y Coser y Cantar.

El Laboratorio de las Artes de Valladolid va a hacer coincidir su programa ‘Es Navidad en el LAVA’ con las vacaciones escolares. Niños y mayores podrán recordar los veranos de la infancia en la casa del pueblo con la tierna Somos yo; reencontrarse con una de las autoras más queridas por los pequeños con A la gloria con Gloria Fuertes y entender la soledad desde una mirada diferente con la poética Anónimos. Completan la programación Sòimon, la ciudad de los oficios imposibles, una divertida propuesta sobre los sueños y las aspiraciones; y Komunumo, una fábula llena de sorpresas sobre la importancia de cuidarse entre generaciones.

El Museo de la Ciencia ofrecerá una edición de su ‘Planetario en familia’ con seis programas que van a estar dirigidos a bebés, niños y público adulto que se proyectarán entre el 23 de diciembre y el 4 de enero. El centro va a acoger también el espectáculo interactivo Las Aventuras de DinoMaxi los días 23 y 30 de diciembre.

El Patio Herreriano va a centrar su programación en los más pequeños con talleres infantiles que van a estar programados durante las vacaciones escolares.

Actividades en la Casa de Zorrilla

Bajo el lema ‘¡Se armó el belén en la casa del poeta!’, el que fuera hogar de José Zorrilla va a organizar una programación cultural y literaria que va a estar centrada en el belenismo.

Así, además se podrá disfrutar de un ‘belén de papiroflexia’ que podrá verse en el zaguán y de una exposición conmemorativa del 20 aniversario de la revista ¡Aleluya!

Además, la Casa de Zorrilla extiende sus propuestas culturales a la Iglesia de las Angustias, que recibirá a los Poetas del Campo Grande como escenario de un recital navideño (miércoles 17), y a la Iglesia de San Miguel y San Julián, donde tendrá lugar una tradicional pastorada de Navidad (jueves 18).

La cabalgata de los Reyes Magos

Una cita mágica que se vivirá en la tarde del 5 de enero será la Cabalgata de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar van a recorrer el Paseo de Filipinos e Isabel La Católica, además de las plazas del Poniente y del Ochavo, calles Lonja, Quiñones y Ferrari y la Plaza Mayor.

Precederá la llegada de Sus Majestades de Oriente un cartero real, que recogerá las cartas con los deseos de los niños en la Plaza Mayor desde el 26 de diciembre.

La céntrica plaza acogerá, además, un belén, una actuación de danza y folklore el jueves 18 de diciembre y la tradicional ronda y corro de Navidad el día 23, que comenzará a junto a la Iglesia del Salvador y finalizará en la Plaza Mayor.

La Navidad más mágica se vive en Valladolid con decenas de actividades y mucha diversión.