Todos los detalles del nuevo hotel de lujo de Valladolid en el edificio de Zara y fecha de inauguración: "Un oasis urbano"

Exterior del nuevo Eurostars ubicado sobre la nueva tienda de Zara de la calle Constitución de Valladolid

La ciudad de Valladolid sumará un nuevo hito a su oferta de lujo con la próxima apertura del Eurostars Valladolid 5 estrellas.

El nuevo hotel, cuya inauguración está prevista para enero de 2025 aunque ya se pueden hacer reservas, se ubica en el emblemático edificio de la calle Constitución, sobre la nueva tienda de Zara.

El proyecto, desarrollado por daar Arquitectura, ha transformado completamente el edificio y busca convertirse en un referente de la arquitectura contemporánea y la hotelería urbana en el centro de la ciudad.

Fachada del nuevo Eurostars sobre la tienda de Zara

La intervención se ha planteado como una "declaración de amor a la ciudad y a su historia", según los arquitectos.

Aseguran que esta reforma no quiere borrar la huella comercial del pasado del edificio, donde se ubicó Galerías Preciados y El Corte Inglés, sino “proponer una nueva narrativa que mira hacia el futuro”.

Habitaciones del Eurostars de Valladolid

Según el estudio de arquitectura, este diseño, inspirado en las edificaciones adyacentes, aporta una "monumentalidad contemporánea" con piezas de piedra que alcanzan los 3,45 metros de altura, 1,60 metros de ancho y 1.600 kg de peso.

Además, las curvaturas y hendiduras verticales, así como la integración de vegetación, convierte la fachada en un auténtico ecosistema vertical, aportando una dimensión sensorial y sostenible al centro urbano, como explica Daar Arquitectura.

Pasillos del hotel

Un oasis de confort y lujo

En el interior, el diseño rinde homenaje a la elegancia serena y un confort sofisticado a través de materiales nobles y tonos cálidos, inspirados en formas renacentistas.

Interior del nuevo hotel ubicado en Valladolid

Uno de los puntos clave del diseño es la transformación del antiguo patio interior, que a partir de la cuarta planta se amplía e integra para ser el núcleo de la experiencia del huésped.

La planta de cubierta se presenta como un oasis urbano y social, con una piscina exterior con solárium y jardines, y se vincula con el restaurante situado en el nivel inferior, a través de una escalera exterior y un gran vacío arquitectónico.

Restaurante del hotel

Un hotel que busca ser un motor de dinamismo para el centro de Valladolid, marcando un nuevo capítulo en la historia del icónico edificio de la calle Constitución.