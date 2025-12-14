Más público, más sabor y más vino: el Mercado de Navidad de la Diputación bate su récord con más de 11.000 visitantes

11.320 personas visitan el V Mercado de Navidad y III Salón del Vino de Alimentos de Valladolid Dip. Valladolid

El V Mercado de Navidad y el III Salón del Vino de Alimentos de Valladolid han cerrado este domingo sus puertas en el Espacio La Granja con un balance muy positivo, tras recibir la visita de 11.320 personas desde su apertura el pasado viernes, lo que supone un nuevo récord de asistencia y un incremento del 3,13 % respecto a la edición anterior, que registró 10.977 visitantes.

Por jornadas, la tarde del viernes congregó a 1.620 personas, mientras que el sábado se convirtió en el día de mayor afluencia, con 5.276 visitantes.

La mañana del domingo sumó otras 4.224 visitas, confirmando el gran interés del público por esta cita gastronómica navideña.

Además, el Salón del Vino, celebrado en el Edificio Q-BO, registró una notable participación. Durante el evento se alquilaron 1.000 copas y 200 personas asistieron a las catas programadas, reforzando el papel del salón como espacio de difusión de la cultura vitivinícola de la provincia.

El V Mercado de Navidad ha vuelto a consolidarse como un referente de la gastronomía local, ofreciendo a los visitantes una amplia variedad de productos de la provincia, como mieles, aceites, dulces tradicionales, quesos, chocolates, conservas, vinos y cervezas artesanas. Una propuesta que ha permitido descubrir nuevos sabores y reencontrarse con marcas ya consolidadas.

Por su parte, el Salón del Vino cumplió su objetivo de poner en valor el sector vitivinícola vallisoletano, con catas y presentaciones a cargo de bodegas y productores locales.

La alta participación y el entusiasmo del público reflejan la excelente acogida del evento, que se consolida como una cita imprescindible para apoyar la excelencia gastronómica y vitivinícola de la provincia de Valladolid.

