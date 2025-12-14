Detenida en Valladolid una mujer por robar un paquete de una tienda en Parquesol con un disco duro de 449 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del pasado 13 de diciembre en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto.

Los hechos fueron denunciados el 11 de diciembre en la Comisaría de Parquesol por la víctima, responsable de un establecimiento de la zona.

En su denuncia relataba que una mujer desconocida había sustraído un paquete que el repartidor había dejado entre la puerta y la verja del local el día 4 de diciembre.

El hurto quedó registrado por la cámara de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes fueron aportadas a la denuncia. En el interior del paquete se encontraba un disco duro valorado en 449 euros.

Tras recibir la denuncia, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano llevaron a cabo diversas pesquisas que permitieron identificar a la presunta autora, una mujer conocida por los servicios policiales, a la que le constaban hasta 20 reseñas por antecedentes en las bases de datos policiales.

Ante estos hechos, el responsable del servicio policial alertó a todos los indicativos para que extremaran la vigilancia con el fin de localizar a la sospechosa.

Finalmente, esta labor dio resultado cuando dos agentes de la Policía Nacional de paisano, a bordo de un vehículo camuflado, localizaron a la mujer de madrugada en la carretera de Villabáñez, procediendo a su detención como presunta autora del hurto.

La detenida permaneció bajo custodia en dependencias policiales hasta la finalización del atestado. Una vez informado el juzgado competente, fue puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.