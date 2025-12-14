El alcalde de un pueblo de Valladolid abandona el PSOE por el 'Me Too' que azota al partido: “Es un tirón de orejas”

El alcalde del municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla, Noel Serna, ha anunciado su baja como militante del PSOE, en medio de la creciente crisis interna que atraviesa el partido a nivel nacional y provincial.

Serna, que continúa al frente del Ayuntamiento de esta localidad de más de 850 habitantes, ha explicado a este medio que su decisión no busca hacer daño al partido, sino lanzar un “tirón de orejas” ante la situación que está viviendo la formación.

“Es un tirón de orejas porque me duele mucho, soy del PSOE. No quiero hacer daño al PSOE, pero esto no puede seguir así”, ha afirmado el regidor.

Además anunció su marcha a través de un mensaje difundido en su estado de WhatsApp: "Un político tiene que ser honrado para servir a sus vecinos con principios y valores", dejando claro que su renuncia responde a una cuestión ética y de coherencia personal.

La marcha de Serna se produce en un contexto delicado para el PSOE, que atraviesa una crisis mediática y política marcada por un goteo constante de supuestos casos de abuso y polémicas internas que han cuestionado la imagen del partido en varias provincias.

Precisamente su salida llega justo después de conocerse la dimisión el pasado jueves del ex senador por Valladolid Javier Izquierdo, que es la principal causa. A Izquierdo, mano derecha de Oscar Puente, se le abrió un expediente informativo interno ante las noticias que apuntaban a que había tenido conductas machistas.

Su decisión ya ha sido comunicada al partido, que al principio le dijeron que se lo pensara, pero finalmente ha decidido darse de baja como militante. "Quiero hacer ver el enfado de un militante más y decir que esto no puede seguir de esta manera".

A pesar de abandonar la militancia, Noel Serna ha confirmado que mantendrá su cargo como alcalde de Montemayor de Pililla, quiero seguir “cumpliendo con mi responsabilidad frente a los vecinos, aunque desde fuera del PSOE”.

Serna reconoce que se encuentra "decepcionado" ya que defiende que "no todos somos iguales". De momento no sabe si seguirá en la siguiente legislatura y si volverá al PSOE si las circustancias cambian. "Todo tiene que hacerlo, esto no puede seguir así", critica.

Me Too

Hay que recordar que el PSOE vive una tremenda crisis que se ha acentuado esta semana con su particular 'Me Too'. La dirección nacional del PSOE ha visto una cascada de polémicas por acoso sexual y laboral que han derivado en investigaciones y dimisiones en distintas provincias, incluyendo cargos como alcaldes de Almussafes (Valencia) y responsables de Igualdad en Galicia, y han obligado al partido a prometer cambios internos para gestionar mejor las denuncia

El alcalde socialista de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, renunció a sus cargos y se dio de baja en el partido tras revelarse el envío de mensajes sexualmente inapropiados a una trabajadora municipal.