La provincia de Valladolid exporta su Semana Santa al corazón de Oporto para atraer turismo cultural

La Diputación de Valladolid ha presentado este sábado en Oporto la Semana Santa de la provincia en un acto que ha contado con la participación de representantes de las Juntas de Cofradías y de los ayuntamientos de Alaejos, Cuenca de Campos, Nava del Rey, Olmedo, Villanueva de Duero, Villavicencio de los Caballeros, Tordesillas, Peñafiel, Medina del Campo, Medina de Rioseco y Fresno el Viejo.

La iniciativa se desarrolla bajo el título “Douro de Paixão: Semana Santa Rural em Valladolid (Espanha)”.

Este desplazamiento refuerza la cooperación cultural y turística con Portugal y subraya la importancia estratégica de la provincia de Valladolid en la promoción de su oferta turística, especialmente en el ámbito del turismo cultural y de interior.

Durante el viaje se ha celebrado, además, la reunión de trabajo anual que mantiene la Diputación con las Juntas de Cofradías y los representantes municipales para coordinar las estrategias de promoción de la Semana Santa, los itinerarios culturales y las acciones previstas para el próximo ejercicio.

La acción se enmarca en una apuesta decidida por fortalecer la presencia de la provincia de Valladolid en Portugal, un mercado con creciente interés por el turismo cultural.

La proximidad geográfica, la tradición espiritual compartida, la sensibilidad hacia el patrimonio histórico y el eje vertebrador del Duero convierten al país vecino en un enclave prioritario para la promoción de la Semana Santa rural vallisoletana, declarada en muchos casos Fiesta de Interés Turístico en sus distintas modalidades.

Como parte de esta iniciativa, la Diputación ha trasladado a Oporto la exposición “Penitencia y Gloria. Provincia de Valladolid”, junto al cofrade interactivo, disponible también en versión portuguesa.

La muestra se ubica en la Capela de Nossa Senhora da Boa Hora de Fradelos, uno de los espacios más frecuentados del centro histórico de la ciudad. La inauguración tuvo lugar el sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas y la exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el 15 de febrero de 2026.

Horarios

El horario de apertura será los lunes de 14:00 a 18:00 horas; de martes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Como acción complementaria, se ha puesto en marcha un sorteo de una experiencia rural en la provincia de Valladolid durante un fin de semana de Semana Santa, dirigido al público de la ciudad de Oporto a través de un formulario digital. El sorteo permanecerá activo hasta la finalización de la exposición y busca animar a los visitantes a descubrir de primera mano la riqueza cultural y gastronómica del territorio.

La presencia de estos contenidos en Oporto supone una oportunidad estratégica para dar a conocer la singularidad de la Semana Santa vallisoletana, su patrimonio imaginero, su riqueza devocional y la autenticidad de las celebraciones en los pequeños municipios, además de consolidar alianzas con instituciones portuguesas y abrir nuevas vías de cooperación cultural.

Con “Douro de Paixão”, la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con la proyección exterior de la Semana Santa rural, estrechando lazos con Turismo do Porto e Norte de Portugal y contribuyendo a la creación de un corredor cultural ibérico que refuerza la identidad del territorio y dinamiza el turismo en toda la provincia.