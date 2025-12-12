Valladolid salta de alegría con un gran premio en La Quiniela y espera suerte con un bote de más de 5 millones

El Sorteo de La Quiniela de esta semana, con la Champions League como protagonista, no ha dejado acertantes del pleno al 15 ni tampoco de 14 aciertos.

Al no existir acertantes de estas categorías, se va a generar un bote que se pondrá en juego en la próxima jornada de La Quiniela, de fecha 14 de diciembre de 2025. Se pone en juego un bote, donde un único acertante de 14 aciertos con Pleno al 15 podría ganar 5.200.000 euros.

De 13 aciertos ha aparecido, en esta ocasión, un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 85.770 de Valladolid que se sitúa en la calle Esteban García Chico, 8.

El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 79.649,04 euros.

La combinación ganadora ha sido la siguiente: 1-1-2-1-2-2-2-X-X-1-X-1-2-2. Pleno al quince -12-.