Valladolid dedica una calle a María Corina Machado: “Un homenaje por defender la paz”

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado su decisión de dedicar una calle de la ciudad al reciente Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en reconocimiento a su labor en favor de la paz, la democracia y los derechos humanos.

La vía pública perteneciente al APE (Área de Planeamiento Específico) 25-1 ARIZA, comprendida entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Orlando, pasará a llamarse ‘Calle María Corina Machado’.

Esta ubicación, próxima al parque de La Paz y a la zona del callejero dedicada a personalidades vinculadas con la paz, la concordia y la solidaridad, así como a espacios públicos relacionados con la Controversia de Valladolid, se considera especialmente apropiada para conservar y transmitir valores que identifican a la ciudad.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha manifestado su satisfacción por esta iniciativa, subrayando que “la incorporación del nombre de María Corina Machado al callejero de nuestra ciudad es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos. Su trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos son un faro para quienes aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias”.

Carnero ha añadido que “Valladolid se enorgullece de sumarse al reconocimiento internacional de su figura, y esperamos que esta calle sea un espacio vivo que recuerde a generaciones futuras la importancia de la democracia, la concordia y la lucha pacífica por los derechos fundamentales”.

La líder venezolana María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. En el anuncio del premio, el Comité Nobel destacó que Machado constituye “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”.