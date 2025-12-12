Salvan la vida a un hombre de 86 años en un pueblo de Valladolid tras una actuación de urgencia: está muy grave

La Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención de urgencia que ha permitido rescatar a un vecino de 86 años de edad, que se encontraba en estado semiinconsciente tras permanecer dos días echado en el suelo de su domicilio sin poder pedir ayuda efectiva, han informado fuentes de la Benemérita.

Los hechos sucedieron el pasado día 7 de diciembre, cuando una patrulla de servicio recibió un aviso de la Central COS para desplazarse a la localidad de Hornillos de Eresma, tras la llamada de una vecina que manifestó no haber visto a su vecino en dos días.

Pese a disponer de llave de la vivienda, no logró acceder al interior debido a que la puerta principal estaba atrancada con un pestillo.

La Guardia Civil cuando llegó al lugar, comprobó que la puerta estaba bloqueada y, al llamar al propietario por su nombre, escucharon débiles gemidos de auxilio desde el interior.

Ante la gravedad de la situación, los Guardias Civiles posicionaron el vehículo patrulla junto a la tapia trasera de la vivienda, accediendo al patio, tras saltar desde el techo del mismo.

En el patio, la puerta trasera también se encontraba cerrada, por lo que los agentes utilizaron una maza hallada en el lugar para forzar la cerradura y conseguir entrar en la vivienda. En el interior, percibieron un fuerte olor y localizaron al anciano en una de las habitaciones, echado en el suelo y en estado semiconsciente.

Una vez localizado el vecino en el interior de la vivienda, los Guardias Civiles comprobaron su delicado estado de salud y, de manera inmediata, le prestaron los primeros auxilios básicos y acompañaron al afectado, manteniéndolo atendido y estabilizado hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias.

Gracias a esta rápida intervención, la persona pudo recibir atención inicial en el mismo domicilio, lo que resultó fundamental para preservar su vida hasta que fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Medina del Campo por los equipos médicos del 112.