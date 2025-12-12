El nuevo gimnasio en las antiguas oficinas de Acor en Valladolid tendrá 1.200 m² y abrirá los 365 días

Imagen de uno de los gimnasios de Imagym Fotografía: Imagym

ImaGym continúa con su crecimiento a nivel nacional y va a abrir “muy pronto” aunque sin dar una fecha exacta, como han confirmado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, su duodécimo gimnasio en España. En esta ocasión en Valladolid.

El nuevo centro deportivo va a estar ubicado en la Avenida de Isabel La Católica, en el espacio que anteriormente ocupaban las oficinas centrales de Acor, como señalan fuentes del centro deportivo.

“La cooperativa ha reorganizado parte de su sede y ha alquilado esta área para facilitar la implantación del gimnasio”, han matizado desde imaGym.

El gimnasio va a disponer de más de 1.200 metros cuadrados que van a estar equipados con maquinaria de última generación, zonas de entrenamiento que van a estar diferenciadas en cuanto a fuerza, cardio, peso libre y funcional.

También va a contar con un Shake Estudio para actividades dirigidas y el diseño va a seguir la línea moderna y funcional que es característica de la marca de centros deportivos.

Como todos los centros de la cadena, va a estar abierto los 365 días del año y también las 24 horas, manteniendo su apuesta por un modelo que sea accesible y flexible para todos los usuarios.

Los ciudadanos de Valladolid podrán disponer así, de otro centro deportivo al que ir para mantenerse en forma.