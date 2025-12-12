Marco, dueño del segundo despacho de lotería que más vende de Castilla y León: "Voy a regalar 400 barras de pan"

Marco Sanz Tasis, dueño del estanco nº1 y Loterías y Apuestas del Estado de Laguna de Duero, junto a la encargada del establecimiento, Velislava Ivanova

El próximo 22 de diciembre es una fecha marcada en rojo para muchos. Llega el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, una de las citas anuales más esperadas y que son la puerta de entrada a estas fechas tan celebradas. Por eso, durante las semanas previas las administraciones de loterías y puntos de venta son lugar de paso para una gran mayoría, que ultiman la compra de sus números de la suerte.

Y entre estos despachos de lotería se encuentra el Estanco nº1 de Laguna de Duero (Valladolid), que es el "segundo" que más décimos y boletos vende de Castilla y León de entre todos los juegos de Loterías y Apuestas del Estado que existen. Así lo asegura su propietario, Marco Sanz Tesis, a este periódico, con motivo de la original y curiosa iniciativa que ha puesto en marcha.

Este sábado, 13 de diciembre, regalarán en total 400 barras de pan, que serán repartidas por mitades hasta acabar existencias. "Es un producto que hacen aquí en Laguna que está muy bueno y lo hacemos para apretar un poquito más a la gente para que lo pruebe", reconoce.

Exterior del estanco y despacho de lotería de Marco en Laguna de Duero

Marco señala que la idea preconcebida de estanco y punto de venta de loterías que tiene la gente, en ocasiones hace que algunos estén "más reacios" a probar este pan. Sin embargo, asegura que quien lo hace "siempre ha vuelto a comprarlo".

"Ya que la gente viene todos los días a comprar tabaco o a echar la lotería, que venga todos los días a por el pan", desea. Una iniciativa que también les servirá para dar un arreón final en estos últimos días de campaña navideña e incentivar las compras de última hora para el sorteo de este año y "por lo menos" se lleven el grato sabor de su pan.

La mitad de barra de pan se la entregarán a todo aquel que les visite, pero advierte de que las existencias ya se cubren prácticamente con la "gente que tenemos de paso diario normal, que es muchísima".

La idea de negocio de Marco, cuya familia tiene otros dos estancos en Laguna de Duero, aglutina tres servicios. Por un lado el tabaco, por el otro el punto de venta de lotería y, por último, también funciona de kiosko, pudiendo no solo comprar el pan, sino algunos otros productos dulces y bolsas de snacks y chucherías.

Abre de lunes a domingo de 08:30 a 22:30 horas. Sobre esta campaña de Lotería de Navidad, no puede decir un número exacto de décimos vendidos, pero asegura que son "muchísimos". Este será su segundo sorteo, ya que abrieron en marzo de 2024, siendo el año pasado su debut en el sorteo estrella de la SELAE.

Aunque no repartieron el Gordo, sí que asignó, aproximadamente, cerca de 400.000 euros en premios. Este año espera, "por lo menos", repartir esa misma cifra al décimo, es decir, el premio máximo, bromea Marco entre risas.

Interior del establecimiento de Marco Sanz en Laguna de Duero

Entre los números más demandados en su punto está el 31.565, que "es el de la casa que lleva muchísimo aquí, antes de nosotros". Marco tenía antes su negocio en la calle Arrabal, pero fue hace algo más de año y medio cuando trasladaron la licencia a su actual ubicación, en la Avenida Madrid, 28, donde había un kiosko que tenía el permiso de punto de venta de lotería que absorbieron y unieron al estanco.

También el 00400, que ha sido sacado personalmente por Marco y es, quizás, uno de los más curiosos que tienen. Y, por último, el 47.140, que se ha vendido "muchísimo" y se agotó "al principio" porque es el código postal de Laguna de Duero.

"No queremos subir el precio"

Si este año está habiendo un tema polémico en torno a la lotería de Navidad, es el debate sobre la posibilidad de subir el precio del décimo de 20 a 25 euros, aumentando la cuantía del premio y los márgenes que los loteros ganarían.

Mientras existen detractores, principalmente los clientes, hay otros sectores como la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería que abogan por esta subida, que aún está siendo estudiada por la SELAE y el Gobierno.

Sin embargo, en el caso de Marco, el apuesta más bien por aumentar las comisiones de los establecimientos que despachan la lotería, sin tocar el precio de venta al público ni los premios.

"No quiero que el décimo valga 25 euros, sino que en vez de un margen de 5,6% sea de un 7,8%", pone de ejemplo, negando en rotundo que sean los puntos de venta "los que queremos que suba el precio". "No es así", zanja.

Marco encara así la recta final de la campaña navideña, donde como mínimo este año espera repartir los 4 millones de euros del Gordo, para beneficio y alegría de sus clientes que día a día acuden a su establecimiento.