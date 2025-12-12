Un conocido restaurante de un pueblo de Valladolid, famoso por sus pinchos de lechazo, recibe una inesperada visita

Lucía de la Puerta en el Mesón de Pedro Fotografía: Mesón de Pedro

Matapozuelos (Valladolid) alberga un lugar que es emblemático y que lleva el nombre de Mesón de Pedro. Allí se respiran los aromas de la tradición y se degustan los sabores auténticos de la región.

Un lugar fundado en 1993 por Pedro y Loli, que se ha convertido en un referente gastronómico gracias a su compromiso con la calidad y el amor por la cocina local.

Hoy en día sus hijos, María y Andrés continúan con esa pasión y mantienen viva la esencia familiar y la dedicación a la excelencia culinaria.

En el Mesón de Pedro, la brasa de sarmiento es el corazón de la cocina con el pincho de lechazo y el conejo a la parrilla que se elaboran con dedicación y su toque especial.

El pincho se presenta en su forma más tradicional, mientras que el conejo se realza con una salsa especial que intensifica su sabor. La madera del sarmiento aporta a las carnes aromas sutiles que enriquecen el bocado.

Por allí se ha pasado, este fin de semana, Lucía de la Puerta, influencer, cantante y actriz, como han compartido los dueños del local.

“El sábado en Mesón de Pedro, tuvimos la grata visita de la influencer, cantante y actriz, Lucía de la Puerta. Muchas gracias por tu visita”, aseguraban desde el establecimiento hostelero.

Con solo 25 años, el impacto de Lucía de la Puerta en redes sociales la ha llevado a convertirse en un auténtico referente para el colectivo LGTBIQ+.

La bilbaína disfrutó el fin de semana pasado de lo mejor de la gastronomía pucelana.