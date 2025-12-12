Alimentos de Valladolid llenan La Granja de los mejores sabores navideños con dulces, vinos, miel, quesos o turrones

El V Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid ha abierto sus puertas esta tarde en el Espacio La Granja, consolidándose como uno de los encuentros más destacados del calendario prenavideño. La cita reúne a productores agroalimentarios incluidos en la marca promovida por la Diputación de Valladolid.

La inauguración ha corrido a cargo de Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, quien ha destacado la importancia de este mercado como "apoyo directo a las empresas del territorio" y como "escaparate de los sabores más representativos de la provincia en estas fechas".

El mercado ofrece una amplia variedad de productos locales, entre ellos dulces tradicionales, vinos, aceite, miel, quesos, embutidos, frutos secos, conservas o turrones, todos elaborados por productores del medio rural vallisoletano.

Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico

Este evento permite al público "descubrir la diversidad y la calidad de los productos de Alimentos de Valladolid", ha asegurado la Diputación en un comunicado.

El mercado ofrece actividades a lo largo de todo el fin de semana, pensadas tanto para el público general como para familias.

Entre ellas, varias catas programadas: el viernes 12 a las 18:30 horas con la Bodega Mucy y Biótica Pastelería Saludable; el sábado 13 a las 11:30 con Bodega Lar de Maía y Cárnicas Gutiérrez, y a las 13:00 maridaje de Chocolates Ruiz con Bodegas Entrevidas.

Por la tarde, a las 17:30 horas, Hidromiel Beekinga se combinará con frutos secos Teresa Mate y Mantecadas Posadas; la jornada cerrará con vinos OGON, Xokoreto y Qrem. El domingo 14 se realizará la cata de Aceite Emán Vara Gourmet y Pistachos San Antonio.

A mayores se ha instalado el Salón del Vino en el edificio Q-BO, con 15 bodegas inscritas en la marca. Los visitantes pueden conocer y degustar caldos de las Denominaciones de Origen Rueda, Toro, Ribera del Duero, Cigales y la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León. El espacio propone catas que destacan "la calidad de los vinos de la provincia".

El mercado permanecerá abierto hasta el mediodía del domingo con acceso gratuito. El horario es viernes de 17:00 a 20:30 horas; sábado de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas; domingo de 11:00 a 15:00 horas.