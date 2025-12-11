Vuelos a 85 euros para viajar de Valladolid a un destino mágico de febrero a junio: con sabroso aperitivo gourmet
Los billetes se van a poder comprar hasta el 22 de diciembre para viajes del 1 de febrero y hasta el 30 de junio de 2026.
Una nueva promoción brilla en Valladolid este mes de diciembre. La compañía Binter ha lanzado una nueva promoción para adquirir, hasta el 22 de diciembre, billetes a precios reducidos para viajar entre Valladolid y Canarias del 1 de febrero al 30 de junio de 2026.
Mediante esta iniciativa se van a poder adquirir billetes desde 85 euros el trayecto cuando el pasajero compra ida y vuelta para volar con dicha compañía y hasta cualquier aeropuerto de Canarias haciendo escala en Tenerife o Gran Canaria.
Destaca también que los pasajeros de estos vuelos van a disfrutar de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria con más espacio y con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo entre otras ventajas.
Con los vuelos directos con destino a Tenerife, presentes en el periodo estival y que se extienden hasta la temporada de invierno, Valladolid va a estar unida por aire a Canarias un total de cuatro días a la semana con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Serán los miércoles y sábados. Con el de Gran Canaria tanto los lunes como los jueves.
La aerolínea va a mantener en esta ruta una de sus características que pasan por ser diferenciales que permite a sus pasajeros llegar, por el mismo precio, a cualquiera de las islas Canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.