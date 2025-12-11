Vuelos a 85 euros para viajar de Valladolid a un destino mágico de febrero a junio: con sabroso aperitivo gourmet

Una nueva promoción brilla en Valladolid este mes de diciembre. La compañía Binter ha lanzado una nueva promoción para adquirir, hasta el 22 de diciembre, billetes a precios reducidos para viajar entre Valladolid y Canarias del 1 de febrero al 30 de junio de 2026.

Mediante esta iniciativa se van a poder adquirir billetes desde 85 euros el trayecto cuando el pasajero compra ida y vuelta para volar con dicha compañía y hasta cualquier aeropuerto de Canarias haciendo escala en Tenerife o Gran Canaria.

Destaca también que los pasajeros de estos vuelos van a disfrutar de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria con más espacio y con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo entre otras ventajas.

Con los vuelos directos con destino a Tenerife, presentes en el periodo estival y que se extienden hasta la temporada de invierno, Valladolid va a estar unida por aire a Canarias un total de cuatro días a la semana con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Serán los miércoles y sábados. Con el de Gran Canaria tanto los lunes como los jueves.

La aerolínea va a mantener en esta ruta una de sus características que pasan por ser diferenciales que permite a sus pasajeros llegar, por el mismo precio, a cualquiera de las islas Canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.