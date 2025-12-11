Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Valladolid

Herido un joven de 20 años tras sufrir una salida de vía y acabar en una rotonda en Santovenia de Pisuerga

Un joven de 20 años ha resultado herido en la madrugada de este jueves tras sufrir una salida de vía con su turismo y acabar en una rotonda, en el kilómetro de la VA-30, entre el polígono de Santovenia de Pisuerga y la Base Militar, en este término municipal vallisoletano, según ha informado la Sala de Operaciones del 112.

El vehículo se ha salido de la carretera y ha acabado sobre la rotonda. Al lugar de los hechos, avisados por el 112, han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Emergencias–Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.