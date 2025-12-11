Herido un joven de 20 años tras sufrir una salida de vía y acabar en una rotonda en Santovenia de Pisuerga
Al lugar de los hechos, avisados por el 112, han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Emergencias–Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la víctima.
Un joven de 20 años ha resultado herido en la madrugada de este jueves tras sufrir una salida de vía con su turismo y acabar en una rotonda, en el kilómetro de la VA-30, entre el polígono de Santovenia de Pisuerga y la Base Militar, en este término municipal vallisoletano, según ha informado la Sala de Operaciones del 112.
El vehículo se ha salido de la carretera y ha acabado sobre la rotonda. Al lugar de los hechos, avisados por el 112, han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Emergencias–Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.