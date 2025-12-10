Detenido un hombre por agredir a dos policías y a una sanitaria en Las Delicias: destrozó la puerta de una celda

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro delito de daños. El detenido, que se encontraba en estado de embriaguez, llamó "chulos" y "mafia" a los policías de la Comisaría de Delicias, agredió a dos agentes y a una sanitaria y terminó destrozando la puerta de una celda de la Comisaría de Las Delicias tras ser arrestado.

A las 6:40 horas del día 7 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados a la calle Gerona de Valladolid, tras recibirse aviso de la presencia de un individuo que, durante la noche, había causado problemas en la puerta de la Comisaría de Las Delicias, permaneciendo tirado en el suelo y entorpeciendo el paso peatonal.

El hombre, que ya había requerido otra intervención policial durante la noche, se encontraba bajo los efectos del alcohol, consciente y con diversos raspones en las manos. Pese a ser informado en reiteradas ocasiones de que debía retirarse del lugar, desobedeció las indicaciones de los agentes, realizando aspavientos con las manos y grabaciones constantes con su teléfono móvil, mientras profería comentarios ofensivos hacia los actuantes, acusándolos de “chulos” y “mafia”, así como de racismo.

Por estos hechos, se le comunicó que sería propuesto para sanción administrativa por falta de respeto y desconsideración a la autoridad. Ante su estado de alteración, la Sala del 091 comisionó a los servicios de emergencias de Castilla y León 112. A su llegada, la ambulancia, que ya había intervenido con el mismo individuo durante la noche, intentó razonar con él y le ofreció traslado a un centro médico.

El hombre inició una nueva discusión, grabando a las sanitarias con su móvil y llegando a lanzar un manotazo a una de ellas. En ese momento arremetió contra los agentes, empujando a uno de ellos por las piernas y golpeando con la mano a otro.

Ante la agresión, fue contenido y detenido, siendo informado in situ de los motivos de su detención por un delito de atentado contra funcionario público. El detenido se encontraba indocumentado y no colaboró en su identificación.

Ya en dependencias policiales, el hombre continuó con una actitud violenta, propinando repetidas patadas a la puerta de la celda, lo que provocó daños en la parte baja de la misma y la dejó inutilizada, obligando a su traslado a otra celda. Por estos hechos, se le imputa también un delito de daños. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.