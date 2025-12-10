Fallece en Kenia a los 29 años el joven actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto tras un accidente

El mundo de las artes escénicas de Valladolid y Valencia llora hoy la pérdida de Nacho Llàcer Enjuto, actor de 29 años que falleció en Kenia el pasado 2 de diciembre tras un grave accidente de tráfico mientras se encontraba de viaje en el país africano.

La noticia fue comunicada por su hermano, Gaby, a través de las redes sociales: “Hola a todos, soy Gaby, el hermano de Nacho. Siento mucho comunicaros que Nacho ha fallecido. A sus amigos y personas cercanas, muchas gracias por formar parte de su vida. No os merecéis enteraros así; lo sentimos mucho, pero no hemos encontrado otra manera de haceros llegar la noticia”.

La despedida tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre, a las 15:30 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Laguna de Duero (Valladolid).

Artes escénicas

Nacho Llàcer Enjuto se definía como “valenciano y vallisoletano a partes iguales”. A los 15 años decidió que su vida estaría unida al escenario, iniciándose en el Teatro Escalante de Valencia. Desde entonces construyó un perfil artístico amplio y versátil, combinando su pasión por la interpretación con sus estudios en fisioterapia, terapia manual y osteopatía para artistas escénicos.

A lo largo de su trayectoria se formó en teatro musical, teatro físico, comedia dell’arte, máscara neutra, circo, improvisación, esgrima escénica y deportiva, acting ante la cámara y dirección escénica y de casting, entre otras disciplinas.

También trabajó como cuentacuentos, animador infantil y creador de proyectos audiovisuales.

En los últimos años colaboraba activamente con Invictus Designs Productions, de Víctor Marín, y con Producciones Kugo, dirigida por Abraham Lacalle. Participó en proyectos como 'Cama para tres', Escalada Martin o Detap.

El joven actor vallisoletano Nacho Llàcer Enjuto Web nachollaceractor.com

Vivía en Madrid y se movía constantemente entre ciudades y proyectos en busca de nuevas oportunidades: “Nunca sabes a dónde te llevarán los distintos trabajos que van saliendo”, afirmaba en su página web.

Para Nacho, la clave de su desarrollo artístico residía en la capacidad de adaptarse al entorno cultural y social, construyendo lo que él denominaba un “arsenal de herramientas” que le permitía ser un intérprete más completo y creíble.

Su inesperada muerte ha generado una profunda conmoción entre compañeros de profesión, amigos y seguidores, que han destacado su talento, su energía y su enorme dedicación al arte y al espectáculo.

Una de las compañías donde trabajó escribió esto: "Hoy en Peloki estamos rotos. Muy rotos. Nos ha dejado Nacho Llàcer, nuestro Mago de Oz, Sr. Conejo, Hado de Vainilla, Gato con botas, Adivino, y tantos y tantos personajes. Pero sobre todo, se ha ido una parte de Peloki, aunque siempre vas a estar con nosotros. El legado que dejas es tan grande como lo fue tu luz, tu humildad, tu talento, tu generosidad y tu amor hacia las artes escénicas y hacia los demás.