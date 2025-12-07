Una pareja de avanzada edad va a por setas y se pierde en la zona de monte de un pueblo de Valladolid

Efectivos de la Guardia Civil y Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León han auxiliado, en la tarde de este sábado, 6 de diciembre, a una pareja de avanzada edad que se había extraviado en una zona de monte de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) cuando recolectaban setas, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El 112 recibió una llamada a las 15:34 horas de la tarde de estas propias personas. Una llamada desde una zona de escasa cobertura móvil. Esto provocó que no se tuviera la suficiente precisión en la posición del teléfono que proporciona el sistema AML.

De este incidente, y de su gestión, se encargó el Centro Coordinador de Emergencias, que se mantuvo en contacto con estas personas extraviadas y les proporcionó información actualizada, tanto a la Benemérita, como al centro provincial de mando de Medio Ambiente de Valaldolid.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta, tres de los cuales han consiguieron localizar a la pareja pasadas las 16.40 horas en el monte Carrascal, al este de Quintanilla de Onésimo.

Ambas personas se hallaban ilesas y fueron trasladadas en el vehículo oficial de Medio Ambiente hasta el lugar en el que tenían estacionado su vehículo particular.