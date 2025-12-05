El fin de las bonificaciones al transporte genera preocupación en Valladolid: “Tendrá efecto en la vivienda”

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid (CAMPRUVA) ha expresado su preocupación ante la finalización este mes de las ayudas extraordinarias vinculadas a la suspensión de desahucios y a las bonificaciones del transporte público, "dos medidas que han influido de manera directa en la estabilidad del mercado de vivienda en la provincia".

La entidad advierte que la falta de información oficial sobre la continuidad o cierre de estas líneas de apoyo genera un escenario de incertidumbre que afecta tanto a propietarios como a inquilinos.

La suspensión excepcional de desahucios, regulada por el Real Decreto-ley 1/2025, se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y continúa produciendo efectos significativos sobre los procedimientos de recuperación de inmuebles y la situación económica de muchos propietarios que dependen del alquiler como fuente principal o complementaria de ingresos.

Campruva señala que los mecanismos de compensación previstos por la normativa no han ofrecido hasta ahora la agilidad ni la transparencia necesarias para garantizar una atención efectiva a los afectados.

“La prolongación de estas medidas consolida un contexto de inseguridad jurídica que repercute especialmente en pequeños y medianos propietarios”, señala la entidad.

Según CAMPRUVA, el mantenimiento de un marco excepcional sin un plan de transición ni previsión clara sobre su finalización provoca que muchas viviendas no entren en el mercado del alquiler, reduciendo la oferta disponible y generando tensiones adicionales en un entorno de alta demanda.

Impacto de las bonificaciones al transporte

Además, la posible finalización de las bonificaciones al transporte público amenaza con alterar la movilidad y la demanda residencial en Valladolid.

Estas ayudas han sido fundamentales para trabajadores que residen en la provincia y se desplazan diariamente a Madrid, contribuyendo a mantener una demanda residencial estable, especialmente en zonas con buena conectividad ferroviaria.

Su eventual desaparición supondría un aumento del coste de los desplazamientos, modificando decisiones residenciales y afectando directamente a la oferta y los precios del alquiler.

La Cámara considera prioritario que el Gobierno central y las administraciones competentes clarifiquen con urgencia el calendario y el alcance de la finalización de estas medidas.

La confluencia del fin de la suspensión de desahucios y de las bonificaciones al transporte, sin previsión ni información oficial suficiente, podría afectar de manera significativa al mercado del alquiler, a la seguridad jurídica de los propietarios y a la movilidad que ha sostenido la actividad económica y residencial de la provincia en los últimos años.