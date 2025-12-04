El belén monumental que toca el corazón de Valladolid: con más de 100 figuras, en Roma, y con 32 metros cuadrados

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, junto al presidente de la Asociación Belenista Castellana, Ricardo Rodríguez, han presentado, en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, el belén monumental que lleva el título de ‘Cristo nace en Roma’ con el que la Sala Municipal de Las Francesas de la Fundación Municipal de Cultura se incorpora al programa de Navidad.

“Todos los años, los vallisoletanos y turistas pueden disfrutar del belén documental que está elaborado por la Asociación Belenista de Castilla y León. En este caso nos centramos en Roma y en el nacimiento de Cristo que vivió para dar valores al mundo y amar al prójimo como a uno mismo”, ha afirmado Carvajal.

La propuesta va a poder visitarse durante todo el periodo navideño y hasta el próximo 6 de enero y se ambienta en el nacimiento de Jesús en la antigua Roma. Sus templos, villas, murallas, arcos triunfales y calzadas, forman parte de un belén monumental que está cuidado al detalle y que ofrece una composición escénica que ofrece una sensación de armonía y profundidad.

Edificios emblemáticos y recorrido

El belén incluye dos de los edificios más emblemáticos de este periodo histórico. Por un lado, reproduce el famoso panteón, que la Asociación Belenista abre para que su interior acoja la escena de Jesús con los doctores y por otro el milenario coliseo romano, con la apariencia que tuvo en origen y, en cuyas cercanías, José y María buscan posada.

El recorrido comienza con la Anunciación en una villa romana inspirada en la Annuciazione, retablo del pintor del Renacimiento Fray Angélico, que representa la escena bíblica.

Después, el belén muestra pasajes como la presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto y la travesía de los Reyes Magos de Oriente, ambas sobre calzadas romanas, la anunciación a los pastores bajo el templo circular de Vesta y la Natividad del Señor.

Irene Carvajal y Ricardo Rodríguez viendo las figuras del belén

‘Cristo nace en Roma’ reúne a más de un centenar de figuras, con una importante representación de las que son llamadas ‘de palillo’, piezas únicas realizadas a mano y sin moldes por un artesano.

Cuarenta de ellas han sido talladas por el maestro belenista Javier Guilloto, entre las que destacan figuras como el anciano Simeón, que se puede ver ante el Coliseo y que recoge una actitud de personaje totalmente original. También los que conforman la comitiva de los Reyes Magos y la corte del rey Herodes. También se exponen piezas de Montserrat Rives y cuatro figuras antiguas de la Escuela de Olot.

“Han sido muchas horas de trabajo para elaborar esta composición. Con más de cien figuras y 8x4 metros, en total 32 metros cuadrados de belén monumental”, ha afirmado Ricardo Rodríguez, el presidente de la Asociación Belenista Castellana.

Irene Carvajal ha añadido que “es uno de los belenes más visitados” y una propuesta “perfecta para disfrutar en familia” durante este periodo tan especial del año.

La muestra puede visitarse, con entrada gratuita, en la Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas, hasta el próximo 6 de enero de 2026.

El horario de apertura del 4 al 18 de diciembre y el 6 de enero es de martes a domingo y festivos de 12:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:30.

Entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, este se ampliará de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas, coincidiendo con el horario del PALACIO DE LOS Reyes Magos.

Los días 24 y 31 de diciembre, abrirá de 11:00 a 14:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero va a permanecer cerrado.

Imagen del belén en Las Francesas

Actividades paralelas

La Sala de Las Francesas va a celebrar el 27 de diciembre la ‘Noche del Belén’ con un taller destinado al público infantil.

Además, a partir del día 19 de diciembre, la Sala de Las Francesas incorporará otra cita navideña que compartirá este espacio con el belén monumental como es el Palacio de los Reyes MAGOS.

Los pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar preparan la llegada de sus majestades a la ciudad y niños y mayores están invitados a acompañarlos en una divertida actividad teatralizada el 4 de enero.