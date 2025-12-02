Dos videojuegos 'made in Valladolid' se cuelan entre los mejores de España: se llevan un suculento premio de 5.000 €

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, ha acogido hoy la entrega de los premios de videojuegos ‘Pucela Game Awards’, presidida por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Además de los finalistas, creadores y profesionales del sector, el acto ha contado con la presencia de Ernesto Pascual, responsable de Emprendimiento y Talento del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECYL); Juan Casado, secretario general de la Universidad Europea Miguel de Carvantes; representantes de Iberaval, ¡del Jap! de Salamanca y de asociaciones del sector como VAGDA (Asociación Vallisoletana del videojuego).

El alcalde ha felicitado a los premiados y ha subrayado que “hoy estamos de enhorabuena por dos motivos: primero, por la calidad técnica y artística, originalidad, creatividad, talento y potencial que demuestran estos nuevos emprendedores de la industria del videojuego independiente, tanto los finalistas como los premiados.

Hablamos también de talento local, dos de los galardonados son de Valladolid, otro es un emprendedor valenciano que desarrolla su trabajo desde el coworking de IdeVa”.

Así que el éxito de estos nuevos proyectos impulsará el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales, Tech Lab 1094, que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2026 y se ha visitado hoy para valorar de cerca el montaje de este espacio de vanguardia.

Elegidos entre 15 finalistas, son cinco los premiados con 5.000 euros en un total de otras tantas categorías:

Mejor juego indie para PC/consola: el ganador ha sido Renato Meyer Guardia, de Las Palmas, por En Silencio: videojuego para PC disponible desde 2024. Recupera la visión periférica estratégicamente por turnos, para que el usuario descubra dónde está y el crimen que ha cometido.

Mejor juego indie VR (de realidad virtual): el ganador ha sido Jorge Gutiérrez, de Bowl of Tentacles, empresario de Valencia, afincado en Valladolid, por Shadows on the Walls, juego de terror narrativo ambientado en el Londres de 1900, para Meta Quest 3, PSVR2 y PCVR. El jugador encarna a un vigilante nocturno atrapado en el Palacio de Cristal tras la llegada de un lote maldito de la Universidad de Miskatonic. A medida que la entidad conocida como el Cazador de la Oscuridad se libera, el jugador explora distintas salas, egipcia, medieval y maya, resuelve puzles y descubre rituales ocultos de horror inspirados en Lovecraft.

Mejor dirección de arte: el premiado ha sido Arturo Martín, de Quickfire Games, de Sevilla por Prelude Dark Pain, videojuego RPG táctico para PC y consolas, inspirado en grandes clásicos como Final Fantasy Tactics o Tactics Ogre con un impactante contenido visual. Su fecha de lanzamiento será el 7 de abril de 2026.

Mejor indie narrativo: el vallisoletano Sergio Escanciano, de Tenebris Studio, ha sido el ganador por Prismania, videojuego de puzles surrealistas para PC, PS5, Xbox y Switch 2. Tras despertar en un extraño pozo con forma de triángulo el jugador deberá resolver puzles de prismas y avanzar a través de extrañas estructuras. Tiene que escapar y averiguar qué está pasando y cómo ha acabado allí.

Mejor juego indie 2025: el premio ha recaído en David Lorenzo, de Daloar Studio, de Valladolid, por The Occultist, thriller narrativo en primera persona para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Juega como Alan Rebels, un investigador paranormal que viaja a una isla británica abandonada tras la desaparición de su padre. Explorar la isla de GodStone, enfrentarse a lo sobrenatural y desvelar antiguos rituales ocultos son los retos del jugador. Su fecha de lanzamiento será el 12 de marzo de 2026.

Acceso de profesionales a Tech Lab 1094

Tanto finalistas como ganadores optarán a un accésit especial para disfrutar de una plaza gratuita durante un año en el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, Tech Lab 1094. El Laboratorio ofrece un equipamiento de alto rendimiento que estará a disposición de emprendedores del sector digital y de los videojuegos, para que accedan a tecnología avanzada en un espacio de formación, incubación y aceleración de proyectos para estudios independientes y start-ups.

Éxito de la convocatoria y criterios del jurado

La convocatoria ha movilizado a la comunidad nacional de desarrolladores independientes y ha recibido 82 propuestas. El jurado ha emitido su fallo basándose en criterios como la presentación general del videojuego, el nivel artístico y la dirección visual, la originalidad e innovación conceptual, la calidad técnica, la dirección de arte y el potencial de desarrollo o escalabilidad. Está compuesto por Dª. Yania Crespo González-Carvajal (profesora de la Escuela de Informática de la UVa), Dª. Noelia González Rodríguez (Universidad Europea, experta en IA y Big Data), D. Enrique Martínez Romero (CEO de Entalto Studios), D. Luis Miguel Calzada Lorente (Periodista de la publicación ‘Desconsolados’), D. Matías López Iglesias (profesor Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UEMC) y D. Julián Arroyo Álvarez (Profesor de la Escuela de Informática de la UVa y director de servicio en el Ayuntamiento de Valladolid).

Valladolid, referente en videojuego ‘indie’

Con esta iniciativa, Valladolid se incorpora al creciente movimiento nacional de apoyo al videojuego independiente, alineándose con otras ciudades pioneras como el Polo Digital Nacional de Málaga, que apoyará a Tech Lab 1094 con el desarrollo de su hoja de ruta. También está en contacto con la iniciativa ‘Madrid in Game’. Son proyectos que comparten un mismo objetivo: impulsar la excelencia, la diversidad creativa y la profesionalización del sector mediante la conexión entre el mundo del videojuego, el arte y la innovación audiovisual.

En este sentido, los ‘Pucela Game Awards’ se consolidan como un nuevo punto de encuentro en esta red de innovación y talento digital, contribuyendo a fortalecer los lazos entre territorios y a generar oportunidades para los desarrolladores del presente y del futuro.