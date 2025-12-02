Excarcelan a una mujer atrapada tras volcar con su turismo en la VA-800, en la provincia de Valladolid

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid en imagen de archivo Fotografía: Bomberos Diputación de Valladolid

Una mujer de 42 años ha resultado herida tras sufrir un accidente con su turismo en el kilómetro 11 de la VA-800, en el término municipal de Castrejón de Trabancos, en Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 11:56 horas de esta mañana de martes, 2 de diciembre, y los alertantes informaban de que había un turismo volcado en la cuneta y una persona herida atrapada en el interior, por lo que reclamaban la intervención de los bomberos.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a Bomberos de Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar los bomberos excarcelan a la víctima atrapada, una mujer de 42 años. Por su parte, el personal sanitario de Emergencias sanitarias, Sacyl le atiende y le traslada al hospital.