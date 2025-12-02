Excarcelan a una mujer atrapada tras volcar con su turismo en la VA-800, en la provincia de Valladolid
Ha sido trasladada a un centro hospitalario tras el accidente.
Más información sobre sucesos: Horas de angustia con final feliz: localizada una joven de 21 años desaparecida en Ávila tras una discusión familiar
Una mujer de 42 años ha resultado herida tras sufrir un accidente con su turismo en el kilómetro 11 de la VA-800, en el término municipal de Castrejón de Trabancos, en Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El suceso se ha producido a las 11:56 horas de esta mañana de martes, 2 de diciembre, y los alertantes informaban de que había un turismo volcado en la cuneta y una persona herida atrapada en el interior, por lo que reclamaban la intervención de los bomberos.
El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a Bomberos de Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).
En el lugar los bomberos excarcelan a la víctima atrapada, una mujer de 42 años. Por su parte, el personal sanitario de Emergencias sanitarias, Sacyl le atiende y le traslada al hospital.