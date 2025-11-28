Abre una nueva y famosa tienda de moda en Vallsur con 148 metros cuadrados y las marcas internacionales más exclusivas

Vallsur sigue dando la bienvenida a nuevas marcas con el objetivo de sumar y reforzar su amplia y variada oferta comercial de moda, también de ocio y restauración.

La última firma que ha abierto sus puertas en el centro comercial vallisoletano ha sido Astoria, este jueves, 28 de noviembre, justo en plena campaña de Black Friday y con la Navidad brillando en Vallsur con múltiples actividades programadas. Contará con cuatro empleadas.

Astoria pasa por ser una tienda multimarca de moda que pertenece al Grupo Patrimi. Ha abierto una tienda con un espacio de 148 metros cuadrados con el fin de dar cabida a las marcas internacionales más exclusivas y prestigiosas.

En la nueva tienda, los clientes van a poder encontrar colecciones de marcas como Levi’s, Lacoste, EA7 Emporio Armani, también de Calvin Klein, Silbon, Antony Morato, Tommy Jeans y Morgan, entre otros.

Todo en un entorno mágico y con el fin de ofrecer una experiencia de compra que pase por ser innovadora y diferencial.

La marca va a ofrecer una clara apuesta por la innovación y la imagen. Astoria ha cuidado cada detalle del nuevo punto de venta que abrió este jueves para combinar un diseño moderno con una disposición que facilita la comodidad y el descubrimiento de las últimas tendencias en una clara apuesta tanto por la innovación como por la imagen.

Como valor añadido, la tienda va a ofrecer importantes descuentos a lo largo de 365 días del año con el fin de acercar la moda premium a un público más amplio y también exigente en búsqueda de la calidad y estilo.

La apertura del nuevo establecimiento se suma a la apertura de la Casa del Libro el pasado mes de julio.