El bonito gesto de ingenierosVA con los niños de Ucrania tras más de tres años de guerra: "Nos enorgullece colaborar"

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (ingenierosVA) ha reafirmado su compromiso con la responsabilidad social mediante una donación de 2.500 euros a Unicef.

Una cantidad destinada a apoyar la defensa y protección de los derechos de la infancia en Ucrania, tres años después del inicio de un conflicto que continúa dejando graves consecuencias para niñas y niños.

La entrega de la aportación tuvo lugar en la sede colegial, donde el vicedecano de ingenierosVA, Óscar García, hizo entrega del cheque a Rocío Gutiérrez, coordinadora de Unicef en Castilla y León.

Con esta acción solidaria, ingenierosVA refuerza su colaboración con UNICEF, organización dedicada a la defensa, estudio, sensibilización e implementación de políticas que garanticen que todos los niños y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Desde ingenierosVA se destaca la importancia de respaldar a entidades como UNICEF, subrayando que la ingeniería no solo actúa como motor económico, sino también como agente de apoyo social comprometido con el bienestar de la comunidad.

“Nos enorgullece colaborar en iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de las personas”, señalan desde la entidad colegial.

El espíritu de responsabilidad social de ingenierosVA se materializa no solo en su apoyo a la formación y desarrollo profesional de sus colegiados, sino también en acciones dirigidas a generar un impacto positivo en momentos de dificultad.

El Colegio insiste en la importancia de fomentar la solidaridad dentro del colectivo y reitera su compromiso de seguir impulsando iniciativas humanitarias que promuevan el bienestar social.

UNICEF, agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene como misión promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En Castilla y León desarrolla su labor a través de iniciativas de sensibilización y cooperación en estrecha colaboración con instituciones y comunidades locales.

Industria Solidaria

Asimismo, la Fundación TecnoVitae ha entregado Plena Inclusión Castilla y León la donación de 2.000 euros otorgada en los VIII Premios de la Industria en España.

Un gesto solidario que enlaza con el compromiso de la fundación con la sociedad y que ha sido posible gracias a la elección de SuperGizSalud.

Esta empresa, galardonada en la categoría de ‘Industria Solidaria’, decidió destinar el premio a la entidad que representa a las asociaciones y fundaciones de familias de personas con discapacidad intelectual en la región.

La entrega de la dotación económica del premio ha tenido lugar en la sede de TecnoVitae en Valladolid, y en ella han estado presentes Javier Escribano, director general de la Fundación, y Luis Carlos González, CEO de SuperGiz Salud, quienes han entregado el cheque a Juan Pablo Torres, presidente de Plena Inclusión Castilla y León.

Este último ha agradecido el gesto y ha subrayado la trascendencia del apoyo para el colectivo de personas con discapacidad intelectual en la Comunidad.

A través de esta donación, la Fundación TecnoVitae quiere poner en valor el papel de la industria como motor de desarrollo y transformación social, y destacar la solidaridad y responsabilidad que el sector industrial puede aportar con diferentes colectivos sociales.

Cabe recordar que el premio a la ‘Industria Solidaria’ está dirigido a empresas cuyas actuaciones estratégicas e innovadoras generen valor para la sociedad y para el progreso, como una contribución activa y voluntaria a la protección del planeta y de las necesidades de las futuras generaciones, desde la sostenibilidad, o a la mejora social, económica y ambiental.