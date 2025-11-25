La jueza del caso Esther López vuelve a parar los pies a Óscar y su defensa: rechaza la práctica de nuevas pruebas

Ana Pérez, la abogada de Óscar y la cuneta en la que apareció el cadáver de Esther

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid que investiga el caso de la desaparición y muerte de Esther López ha anunciado, a través de un auto recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que rechaza la práctica de nuevas pruebas, solicitada por la defensa de Óscar S.

La magistrada, el pasado 17 de noviembre, anunciaba, a través de otro escrito, que suspendía la celebración de la audiencia preliminar que tenía que haberse celebrado este lunes, 24 de noviembre.

Finalmente, fijaba la celebración de dicha audiencia para el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 horas en una decisión que podía ser impugnada por recurso de reposición a imponer en el plazo de tres días siguientes a su notificación.

Un nuevo palo a días de la audiencia preliminar

La jueza asegura, que en el procedimiento, se presentó un escrito de recurso de reforma y subsidiario de apelación a instancia de la representación procesal del investigado contra el auto dictado el pasado 28 de octubre de 2025.

Solicitada la apertura de juicio oral, por la representación de Óscar S. y dado traslado para la presentación del escrito de defensa, solicitó la práctica de nuevas diligencias que fueron rechazadas en el auto que ahora se recurre y contra cuya denegación se impuso dicho recurso.

Para rechazar la práctica de más pruebas que pide la defensa de Óscar, María Esther Fernández de León, la jueza que lleva el caso, se remite a la fundamentación expuesta al efecto de “denegar las más pruebas solicitadas entendiendo que los argumentos de dicha resolución deben quedar íntegramente reproducidos en el que se exponen los motivos por los que se entendió que no procede acordarla”.

“Dando por reproducidos los argumentos que se expusieron en dicho auto y por razones obvias no se van a copiar y pegar uno a uno los motivos estando dicha resolución dictaminada”, explica la jueza en su auto.

Habrá que esperar ahora para ver lo que sucede el próximo miércoles, 3 de diciembre, en esa audiencia preliminar programada.