Trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid exigen la carrera profesional y mejorar salarios: "¡Alcalde, cumple lo firmado!"

Unos treinta trabajadores del personal del Ayuntamiento de Valladolid se han concentrado en la mañana de este lunes, 24 de noviembre, frente al consistorio para exigir la negociación e implantación de la carrera profesional.

“Pedimos la carrera profesional para el personal del Ayuntamiento de Valladolid. Una reivindicación que llevamos años haciéndole a la corporación actual. Hay que recordar que estamos en el tercer año de mandato y lo único que recibimos, frente a esta reivindicación, son largas por parte del equipo de Gobierno y de la Concejalía de Personal”, ha asegurado José Alberto Fernández Gamazo.

El secretario de la sección sindical de CC.OO. en el Ayuntamiento de Valladolid ha añadido que ellos son los encargados de “encarar” esa negociación y que “siguen esperando que se concrete una negociación” para algo que “es un derecho y que está comprometido en el acuerdo de funcionarios como en el convenio del personal laboral”.

“Es algo que tenemos firmado con esta corporación y que además de ser derecho, como otras administraciones como la Junta o la Diputación llevan años teniendo, el PP en su programa electoral llevaba, como promesa, la implantación de la carrera profesional para el personal del ayuntamiento. No entendemos la actitud de dar largas y ganar tiempo. Parece que buscan que se acabe la legislatura y no dar cumplimiento a un derecho legítimo para nosotros”, ha añadido José Alberto Fernández Gamazo.

Ventajas

El secretario de la sección sindical de CC.OO. en el Ayuntamiento de Valladolid ha afirmado que la carrera profesional “provocaría una profesionalización en el consistorio” porque “en virtud de una serie de parámetros como la antigüedad o la formación y evaluación del desempeño” se “va evolucionando en una serie de grados”.

Eso implica, como ha añadido, “una mejora retributiva para el personal que vaya avanzando en los grados” en un “derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de Castilla y León”.

“El propio alcalde, Jesús Julio Carnero, firmó el decreto de desarrollo de la carrera profesional para el personal de la Junta de Castilla y León. No pedimos nada que sea ajeno a otras administraciones”, ha añadido el de CC.OO.

Concrentración de los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid por la implantación de la carrera profesional

Fernández Gamazo ha recalcado eso, que es “una promesa electoral” y que “parece mentira que tengan que ser ellos los que le pidan que cumpla” dicho programa electoral.

3.000 posibles beneficiados

Serían “cerca de 3.000” los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid que podrían “verse beneficiados por la implantación de la carrera profesional” que son “los que conforman la plantilla municipal”.

Afecta a todo el conjunto del personal que presta servicios en el consistorio, desde personal administrativo, pasando por policías municipales, bomberos o servicio de limpieza, entre otros.

“Es una reivindicación justa y legítima del personal. El mensaje es claro diciendo que Carnero cumpla lo firmado y que carrera profesional ya. Lo que queremos es que nos convoquen a una mesa de negociación de forma efectiva”, ha añadido José Alberto Fernández Gamazo.

Piden un “calendario cierto” y con “cantidades económicas” porque “si no, nos estarían engañando y alargando el problema”. “No nos sirve un acuerdo sin cantidades económicas. El ayuntamiento lo tiene que establecer. Resulta chocante que una administración, y un ayuntamiento que presume del mayor presupuesto, nos diga que es el aspecto económico el que imposibilita la carrera profesional”, ha finalizado.