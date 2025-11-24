El PSOE logra la unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Valladolid para recuperar el antiguo Cine Castilla

El PSOE ha logrado el apoyo unánime de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), PP y Vox para que la Junta de Castilla y León ceda al Ayuntamiento, una vez sea rehabilitado, el antiguo Cine Castilla del barrio Girón para recuperarlo como un espacio cultural y social de la ciudad y con gestión municipal.

Un proyecto que ya se venía persiguiendo desde hace varios años y que contaba con el consenso de todos los grupos municipales, pero que con las elecciones municipales de 2023 y con las condiciones "inasumibles" de cesión propuestas por la Junta en su momento, quedó de nuevo en el aire.

Hoy, durante el pleno del Ayuntamiento de Valladolid correspondiente al mes de noviembre, se ha acordado recuperar esta vieja reivindicación. Dicho acuerdo insta al Ejecutivo autonómico a que ceda el inmueble al Consistorio vallisoletano una vez sea rehabilitado, permitiendo que pueda integrarse en la vida del barrio y de la ciudad.

Para el portavoz del PSOE, hoy se da de esta forma "un paso muy importante" para que el Cine Castilla deje de ser un "símbolo de abandono y vuelva a ser un lugar de encuentro para el barrio de Girón y para toda la ciudad".

Tras solucionar algunos puntos de redacción del acuerdo, especialmente tras ser reclamadas estas subsanaciones por Vox, todos los grupos han coincidido en el papel cultural y social que cumple el antiguo Cine Castilla en el barrio Girón.

Herrero ha defendido que es una "buena noticia" que todos los grupos hayan podido ponerse de acuerdo en torno a esta reivindicación histórica del vecindario.

El Cine Castilla fue inaugurado en 1958 y es uno de los símbolos del paisaje sentimental y patrimonial de Valladolid. Durante décadas fue referente cultural en el barrio Girón y su cierre permanece en la actualidad haciendo que el edificio presente un "deterioro pese a su gran potencial para acoger actividad cultural y social".

Para la concejal de VTLP Cristina Colino, hablar del Cine Castilla es hablar "de una deuda pendiente con un barrio", por eso ha querido reivindicar asimismo que "no queremos rehabilitar para que quede vacío, sino que queremos un lugar activo".