Adif sentencia la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y pide su disolución: Ayuntamiento y Junta avisan de batalla judicial

Reunión de la comisión de seguimiento, el Consejo de Administración y la Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

La reunión celebrada este lunes en la sala multiusos de la estación de Campo Grande, destinada a deliberar sobre el futuro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y la integración del ferrocarril en superficie en la ciudad, concluyó, como era de prever, sin acuerdo.

La posición inamovible de Adif y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderada por Óscar Puente, frente al llamamiento al diálogo del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León ha llevado al escenario de disolución de la sociedad, o eso es lo que ha anunciado Adif, dejando prácticamente descartados tanto el soterramiento como la integración ferroviaria en superficie.

La secretaria general de Adif y secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, Irene Bonet, dio lectura a los motivos por los que Adif denunciará el convenio por los incumplimientos del Ayuntamiento y romperá unilateralmente el acuerdo. "No se llega a ningún acuerdo por parte de la Comisión de Seguimiento", aseguró, mientras que Juan Carlos Suárez-Quiñones, avisó de que la Junta emprenderá “acciones judiciales” si se produce una ruptura unilateral del convenio de integración del ferrocarril y de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El alcalde Carnero ha retado a Adif "que si están tan seguros de lo que dicen, sigan con el procedimiento, adelante con ello".

Entre los incumplimientos relatan el impago de la cuota de 11 millones de euros de 2024; imposibilitar la licitación de los pasos de Ariza y San Isidro, y de las consecuencias de la denuncia del convenio y la resolución del mismo.

Además, a última hora saltó la bomba. El alcalde anunció que la Junta General de Accionistas no se debería celebrar por un defecto de forma, porque no se había efectuado la convocatoria de acuerdo al procedimiento legal establecido, ya que se les trasladó el día 17 de noviembre y no había pasado un mes y porque este órgano se debe reunir a petición del Consejo de Administración.

El alcalde exigió que la Junta General de Accionistas no se debería celebrar por un defecto de forma: "no está convocada en tiempo y en forma". Una reclamación que apoyó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

Desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se advirtió al regidor que la Junta General se celebraba al estar presente el 100 por 100 del accionariado, que asistió al Consejo de Administración, y de acuerdo al procedimiento que se ha seguido hasta ahora.

Además, se recordó que el 6 de octubre ya se advirtió de que existían para una parte razones para disolver la entidad y se planteó reunir a este órgano en el plazo de dos meses como se ha hecho. Un choque más en este "matrimonio roto" como se describió por parte de Adif en varias ocasiones la relación.

La cita, iniciada pasadas las 16.30 horas, ha contado con la presencia del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otros responsables. La sesión fue retransmitida en directo a través del canal de YouTube de Adif.

Compromisos

En primer lugar, se abordó la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de integración del ferrocarril, suscrito en 2017 por Renfe, Adif, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid, con participación al 50% de cada parte. Sobre la mesa estaba la revisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas y la eventual resolución del convenio.

El alcalde Carnero abrió su intervención defendiendo que el Ayuntamiento no había incumplido ninguna obligación, pese a la denuncia de Adif sobre la falta de aportación presupuestaria de 2024.

Señaló que la sociedad contaba con fondos suficientes y destacó el trabajo municipal para valorar la incidencia de las obras de reforma de la estación sobre los pasos inferiores de Ariza. Propuso la creación de una comisión de estudio para planificar las obras y presentó un informe provisional elaborado por el Centro de Movilidad municipal.

Carnero repasó las actuaciones del Ayuntamiento para mantener vigente el convenio y reprochó a Adif y Renfe que, pese a haber cumplido sus objetivos, recibieron ayudas de la sociedad por valor de 363 millones en activos.

Defendió que no existían “causas” para resolver el convenio y planteó dejar sobre la mesa la ruptura, instando a centrar los esfuerzos en actuaciones inmediatas, como la descontaminación y urbanización de los antiguos talleres de Renfe para la construcción de viviendas.

Paso de Ariza

El secretario de Estado, José Antonio Santano, mostró perplejidad ante los argumentos del Ayuntamiento sobre los problemas de movilidad que podrían generar las obras de los pasos de Ariza.

Recordó que se habían cumplido las condiciones impuestas por el Ayuntamiento, pero denunció la aparición de “un muro” que ha impedido cualquier avance desde que Carnero asumió la alcaldía, calificando la situación de “pantomima”.

Santano defendió la resolución del convenio y de la SVAV “de la forma más amistosa posible” y detalló las trabas puestas por la Junta y el Ayuntamiento para frenar la integración, incluyendo la paralización de las cuentas de 2024.

El concejal de Movilidad, Gutiérrez Alberca, advirtió de los cortes previstos en calles como Recondo y Paseo de Farnesio durante las obras de la estación, insistiendo en la necesidad de planificar su ejecución mediante una comisión mixta.

Por su parte, el consejero Suárez-Quiñones defendió que no se incumple el convenio por la oposición de uno de los socios y anticipó que, de consumarse la disolución, la Junta acudirá a los tribunales.

El alcalde Carnero apeló al sentido común y propuso suspender la votación sobre la disolución, argumentando que se podían encontrar puntos de consenso y que ambos responsables habían dirigido sus ciudades. Sin embargo, la representante de Adif leyó los motivos por los cuales la entidad denunciará el convenio, y quedó claro que no se alcanzó acuerdo alguno.

Posteriormente, el Consejo de Administración aprobó los certificados de obra de los pasos bajo las vías de las calles Panaderos y Labradores con la avenida de Segovia, así como la propuesta de nombrar auditores para los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Se abordó también el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad contra el Ayuntamiento sobre el pago de 1,23 millones.

La jornada terminó con la constatación de que la SVAV iniciará el proceso de disolución y liquidación, dejando en el aire el proyecto de integración ferroviaria en Valladolid.

Junta General

Desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se advirtió de que si no se celebraba la Junta General se dejaba a la entidad sin auditores para este año, 2026 y 2027, lo que iba a generar un “problema en el Registro Mercantil muy gordo”, ya que la propuesta de adjudicación se adoptó en el Consejo de Administración, tras un pequeño debate, pero tenía que ser ratificado el nombramiento de los mismos. Al respecto, Carnero señaló que se convocara de nuevo este órgano e incluso que se reuniera por videoconferencia