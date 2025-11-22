Denuncian que el Archivo Histórico de Valladolid es "una nevera" para trabajadores y usuarios con salas "heladoras"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado las "pésimas e indignas condiciones térmicas" que sufren a diario los empleados y usuarios del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, ubicado en el histórico Palacio de los Vivero.

El sindicato asegura que, con la llegada del frío, las salas alcanzan temperaturas de entre 11 y 14 grados, "incumpliendo gravemente" la normativa de prevención de riesgos laborales que exige un mínimo de 17º C para tareas sedentarias.

CSIF reclama una solución urgente a este problema crónico, que dicen se repite cada invierno, calificándolo de "suplicio inasumible" tanto para los 11 trabajadores como para los cerca de 100 usuarios diarios (investigadores, turistas y estudiantes).

Según indican, el origen del problema reside en un sistema de calefacción "totalmente obsoleto" con averías continuas. El sindicato explica que cualquier reparación es un "parche" y que los intentos de usar calefactores portátiles el invierno pasado provocaron cortes eléctricos por sobrecarga.

Aseguran además que los trabajadores temen que la instalación de la nueva caldera, ya comprometida por la Junta, vuelva a retrasarse sine die, obligándoles a pasar el invierno en condiciones "heladoras, incompatibles con la salud y con una atención de calidad".

CSIF también critica una medición de temperatura realizada por la Junta el pasado jueves, la cual, según el sindicato, se hizo a una hora tardía para evitar medir las temperaturas más bajas y sin la presencia de los delegados de prevención.

Además de la crisis térmica, CSIF denuncia el "grave deterioro estructural" del Palacio de los Vivero, antigua sede de la Real Audiencia y el lugar donde contrajeron matrimonio los Reyes Católicos.

El sindicato alerta que el edificio lleva más de "30 años sin pintar, presenta ventanas rotas, un balaustre podrido, y mobiliario deteriorado". CSIF califica este estado de "abandono injustificable" en un inmueble que alberga documentación histórica de incalculable valor, y exige un plan de mantenimiento integral.

CSIF advierte que, si la Administración no resuelve la situación de manera inmediata, se plantearán nuevas medidas sindicales y legales.