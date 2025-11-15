Renfe anuncia que los Avant Madrid–Segovia–Valladolid irán a 300 km/h y llegarán 4 minutos antes al destino

Renfe anuncia que a partir de este domingo los Avant Madrid–Segovia–Valladolid alcanzarán ya los 300 km/h y recortarán en cuatro minutos los tiempos de viaje, un ajuste que se irá extendiendo en los próximos meses conforme avancen las mejoras previstas en la red.

El primer servicio en estrenar la nueva velocidad será el Avant Madrid–Valladolid de mañana domingo, que partirá de la capital a las 18.15 horas, pasará por Segovia a las 18.40 y llegará a la estación de Campo Grande a las 19.16 horas. Además del cambio horario, esta relación incorpora desde ahora 109 plazas adicionales por circulación gracias a la entrada en servicio del material S-106, de mayor capacidad.

Desde el lunes 17 de noviembre también se ajustarán los tiempos en sentido inverso. El primer Avant Valladolid–Segovia–Madrid saldrá de Valladolid a las 7.27 horas, llegará a Segovia a las 7.59 y entrará en Chamartín a las 8.28 horas, cuatro minutos antes de lo habitual.

Estas modificaciones forman parte del plan por etapas con el que Renfe está reordenando su parque de Alta Velocidad de Gran Capacidad para adaptar la oferta Avant a la evolución de la demanda. La operadora prevé introducir nuevos ajustes progresivos en otros corredores —como Lleida, Toledo o Puertollano— a medida que avance este proceso de renovación.