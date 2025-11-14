Zaratán agradece a Mañueco e Íscar la declaración de la Fiesta de la Salchicha como de Interés Turístico en Castilla y León

El Ayuntamiento de Zaratán ha informado de que la Junta de Castilla y León ha otorgado a la Fiesta de la Salchicha la distinción oficial de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

Todo, según la Orden CYT/1256/2025, de 10 de noviembre que se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Un reconocimiento que supone un importante impulso para la promoción turística del municipio y refrenda el valor cultural, social y gastronómico de una tradición “profundamente arraigada en la identidad de Zaratán”.

El consistorio ha querido expresar su agradecimiento a todas las instituciones que han contribuido a la consecución de este hito, en concreto a la Diputación de Valladolid y, en especial a su presidente, Conrado Íscar, por su “apoyo continuo a la celebración y su compromiso continuo con la promoción de las tradiciones de la provincia”.

También al presidente “Alfonso Fernández Mañueco, por su respaldo a esta declaración que reconoce el valor turístico y patrimonial de la fiesta” y a la Junta de Castilla y León “en su conjunto por haber otorgado oficialmente esta distinción tan significativa para el municipio”.

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, ha expresado su satisfacción por este importante logro, afirmando que “la declaración de la Fiesta de la Salchicha como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León es un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de todas las personas que, durante décadas, han mantenido viva esta tradición que nos identifica como pueblo.”

Asimismo, ha añadido: “Quiero agradecer especialmente a la Diputación de Valladolid y a su presidente, Conrado Íscar, su apoyo constante, así como al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por este distintivo que sitúa a Zaratán en el mapa turístico regional.”

Finalmente, el alcalde ha subrayado que “este reconocimiento nos anima a seguir trabajando para que nuestra fiesta continúe creciendo, atrayendo visitantes y siendo motivo de orgullo para nuestros vecinos.”

La Fiesta de la Salchicha refuerza así su posición como un referente gastronómico y cultural dentro de Castilla y León, consolidándose como una celebración imprescindible en el calendario festivo regional.