Emilio (71), diabético desde hace más de 40 años y luchador: "En el mundo muere una persona cada seis segundos por diabetes"

EL ESPAÑOL de Castilla y León visita la sede de la Asociación Diabetes Valladolid para hablar con su presidente, Emilio Felipe Fernández Robles, de 76 años y que también es el presidente de la Federación de Asociación de Diabetes de Castilla y León, cargos que ejerce desde mayo de 2023 y desde enero de 2024 respectivamente.

Nuestro protagonista nació en Barrio de Nuestra Señora, una localidad del municipio leonés de Santa Colomba de Curueño, aunque lleva 40 años viviendo en Valladolid. Fue diagnosticado en 1973 de una diabetes de tipo 1.

“Para las personas con diabetes, el significado de este 14 de noviembre es especial para dar visibilidad a los que sufren y conviven con ella, sensibilizar a la sociedad y promover el compromiso colectivo en la prevención y el control de la enfermedad.. En el mundo muere una persona cada seis segundos por diabetes. Seis millones al año”, nos explica nuestro entrevistado.

La de este viernes será una jornada de unidad, de solidaridad. Para unir fuerzas para luchar contra la enfermedad y reivindicar derechos e igualdad. También para agradecer a los profesionales sanitarios la ayuda y el acompañamiento que prestan en el día a día a las personas con diabetes.

“Este año el lema es ‘Aprende más sobre la diabetes y actúa en tu lugar de trabajo'. Pedimos a empresas y administraciones que busquen y creen entornos inclusivos, seguros y saludables donde la enfermedad no sea impedimento. La diabetes no es un estigma, permite un desarrollo profesional igual que el de otra persona”, explica el presidente de la Asociación Diabetes Valladolid.

Emilio frente a la sede de la Asociación Diabetes Valladolid.

Una institución que nace en 1978 y que tiene hasta cuatro títulos: el de asociación sin ánimo de lucro, entidad de utilidad pública, asociación de carácter social y de autoayuda. Casi nada.

“Según el directorio oficial de la Junta de Castilla y León hay 11 asociaciones en la Comunidad. Todas integradas en la Federación de Castilla y León, también a nivel nacional e internacional. Contamos con un total de 3.000 socios de cerca de 300.000 pacientes con diabetes en la región. El porcentaje no llega ni al 1%”, añade Emilio Felipe Fernández Robles.

Todas las provincias cuentan con una menos Palencia. En León hay tres, si contamos la de la capital, Astorga y El Bierzo y en Zamora, dos, la de la capital y Benavente.

Conocemos un poco más la labor de la asociación y la historia de su presidente en esta entrevista.

La labor de la Asociación Diabetes Valladolid

La labor de la asociación tiene cuatro patas claramente diferenciadas que pasan por la información, el apoyo, la formación y la representación.

En cuanto a la información se aportan noticias y avances sobre la enfermedad, se llevan a cabo campañas de concienciación, actividades como la marcha por la diabetes y se da a los socios también datos sobre los tratamientos y las nuevas tecnologías.

Sede de la Asociación Diabetes Valladolid.

“En cuanto al apoyo, ofrecemos una atención individualizada a pacientes y familiares. Viene una enfermera todos los miércoles por la tarde y, desde diciembre, también vamos a contar con un médico”, apunta nuestro entrevistado.

Para el presidente, uno de los aspectos más importantes en el abordaje de la diabetes es la formación. La enfermedad requiere un control constante y esto solo es posible si la persona cuenta con los conocimientos necesarios para mantener sus niveles de glucosa en los márgenes de una persona que no tiene diabetes”. Por ello, la Asociación ofrece formación, talleres, cursos de nutrición y hábitos saludables y se insiste en el ejercicio físico.

“En lo que a la representación se refiere, hacemos una defensa de los derechos de personas con diabetes, con colaboraciones, participación en congresos y foros o apareciendo en los medios de comunicación, colaboración con las instituciones para mejorar políticas sanitarias”, explica nuestro protagonista.

Todo el que esté interesado, ya padezca o no diabetes, puede pertenecer a la asociación mediante un procedimiento muy sencillo de inscripción en la propia sede o por su web.

De izquierda a derecha: Ana Prieto, secretaria. Emilio Felipe Fernández Robles, presidente. Y Julio Pérez González, tesorero, de la Asociación Diabetes Valladolid.

Un 8,5% de pacientes en Valladolid y reivindicaciones

“La prevalencia de la diabetes en la provincia de Valladolid, según los datos de Sacyl del 2023, es del 8,5%. Es decir, que, si contamos con una población de unos 500.000 habitantes, casi 40.000 sufren la enfermedad, de ellos, un tercio está sin diagnosticar”, nos cuenta Emilio Felipe Fernández Robles.

La Asociación Diabetes Valladolid agrupa a cerca de 900 socios, de los cuales 300 son protectores y, realmente, que sufran la enfermedad, de tipo 1 o 2, hay un total de 600. De ellos, 81 tienen entre 0 y 15 años, 187 entre 16 y 45 y de 47 hasta 90, un total de 332.

“Pedimos un acceso equitativo a tratamientos y tecnologías (bombas, sensores y otros dispositivos) en los distintos centros médicos. También una educación diabetológica y apoyo psicológico, dentro y fuera de los hospitales, a los niños que debutan”, pide el presidente, entre otras cosas, a las administraciones.

Asegura que “estamos en una nueva era de la diabetes” donde las personas “tienen vidas más largas y saludables” y apunta que hay terapias “en el horizonte que pueden frenar la evolución de la diabetes clínica”.

“El objetivo que nos marcamos, mirando al futuro, pasa por conseguir que los pacientes vivan con una mayor calidad. Que consigan mejores tratamientos. Esperamos que la investigación siga adelante y, más pronto que tarde, la enfermedad tenga cura”, añade.

El caso de Emilio

Nació en la provincia de León. En una familia humilde de agricultores. Hizo el bachillerato y estudió para ser Ingeniero Técnico Agrícola y veterinario. Trabajó de ambas cosas desde 1974 hasta su jubilación y llegó a Valladolid hace más de 40 años.

“Cuando tenía unos 31 años me diagnosticaron la enfermedad de tipo 1. La vida te cambia al principio porque todo es nuevo y requiere adaptación, pero pronto lo acepté y

comprendí que podía llevar una vida completamente normal, con hábitos saludables y horarios regulares, además de un buen control de la enfermedad”, explica.

El presidente de la Asociación de Diabetes

Añade que el eje central del tratamiento pasa por “mantener las cifras de glucosa lo más cerca posible de los valores normales. Esto nos va a evitar posibles complicaciones y vivir con calidad. Aprender a cuidar la diabetes se realiza desde cero. Habitualmente se necesita más o menos un año para pasar por la mayoría de las situaciones de la vida diaria que pueden verse afectadas por la diabetes como vacaciones, cumpleaños, fiestas o periodos de enfermedad".

"Lo cierto es que la educación diabetológica es fundamental para resolver las dificultades que puedan presentarse. Además de saber cómo actuar correctamente cuando aparece cualquier otra enfermedad o situación que pueda alterar el control", añade.

Un ejemplo, precios y futuro

"Afortunadamente, no he tenido dificultades sociales ni laborales a causa de la enfermedad. Sin embargo, es evidente que la diabetes siempre está presente; no desaparece. No se trata de que uno pierda algo, sino de que hay que adaptarse y mantener ciertas rutinas para cuidarse", explica.

El control de la diabetes es algo muy personal y debe adaptarse a lo que mejor le funciona a cada persona. Si bien siempre es necesario contar con las herramientas básicas: la insulina, la alimentación y el ejercicio físico.

"Combinando estas herramientas intento alcanzar que mis niveles de glucosa estén lo más cerca posible de los valores normales. Cada persona lo consigue de manera diferente, según sus circunstancias y preferencias. En mi caso, la herramienta que más utilizo es la administración de insulina, que me permite corregir las glucemias altas o compensar la ingesta de alimentos que pueden elevar el azúcar en sangre. Cuando aparece una hipoglucemia, recurro a zumos u otras fuentes rápidas de glucosa", explica.

Todo forma parte del aprendizaje constante que supone vivir con diabetes, un camino de aciertos y errores.

Sobre precios, el presidente de la Asociación Diabetes Valladolid explica que una diabetes tipo 1 “bien controlada y sin complicaciones” puede “costar entre 200-300 euros al mes”, unos “2.400-3.600 euros al año”, hablando del tratamiento.

“Una persona mal controlada del tipo 1 eleva esta cifra a los 400-600 euros mensuales y si precisan de hospitalización a los 4.800-7.200 euros al año. Las cuantías en la diabetes de tipo 2 son más altas y los datos más variables atendiendo al caso particular de cada uno”, explica.

Emilio ensalza la labor de las asociaciones que “aunque socialmente, a veces, parezcan invisibles, son imprescindibles: sin ellas el sistema sanitario tendría mayores dificultades. Además, son verdaderas escuelas de vida y de diabetes, donde los pacientes pueden apoyarse mutuamente, compartir conocimientos y crear salud.

"Mi mensaje para todas las personas con diabetes es de esperanza. Hoy la diabetes no tiene cura, pero tenemos la fuerza y las herramientas para convivir con ella, cuidarnos y disfrutar plenamente de la vida", finaliza.