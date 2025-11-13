De toparse fortuitamente con un control de la Policía por las fiestas de Renedo a enfrentarse a tres años de cárcel

Un hombre y una mujer se enfrentan a varios años de cárcel después de que se toparan en julio de 2024 con un control de la Policía Nacional con motivo de las fiestas de Renedo de Esgueva (Valladolid).

La próxima semana tendrán que comparecer en juicio oral por un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. La Fiscalía no solo pide penas de prisión para los acusados, sino que también solicita una multa de 1.500 euros.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, los acusados estaban circulando en la mañana del 7 de julio de 2024 por la VA-140, cuando fueron interceptados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a raíz de un control establecido con motivo de las fiestas patronales de Renedo de Esgueva.

Siempre según la Fiscalía, al bajar el conductor la ventanilla del turismo, uno de los agentes detectó olor a marihuana que emanaba del habitáculo. Al salir del turismo el acusado, pudieron comprobar que este portaba dos bolsas de plástico autocierre con 8,21 y 0,5 gramos netos de anfetamina.

Por otro lado, la mujer entregó a uno de los agentes una bolsa con cannabis y los funcionarios encontraron tanto en la guantera como en el maletero, durante el registro del vehículo, más envoltorios con marihuana en su interior. También 11 bolsas autocierre de pequeño tamaño y otra con alambres de jardinería verdes y blancos.

En total, los agentes incautaron 114,62 gramos netos de marihuana, la anfetamina que portaba el conductor y una caja transparente con restos de esta última droga junto a la palanca de cambios. El valor de todas las sustancias alcanza los 1.108,08 euros en el mercado ilícito.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un presunto delito contra la salud pública tipificado en el artículo 368, en el párrafo primero, del Código Penal.

Por ello, solicita tres años de cárcel y una multa de 1.500 euros para ambos acusados. Tras la instrucción del Juzgado número 1 de Valladolid, se solicita ahora la apertura del juicio oral a la Audiencia Provincial que se prevé tenga lugar la próxima semana.