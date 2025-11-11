Aparece una pancarta del extinguido SEU, vinculado a la falange, en la UVa: "No vamos a permitir simbología fascista"

Imagen de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa y, en el cuadrado, la pancarta del SEU colocada en el hall principal

Un grupo de jóvenes anónimos han creado cierto revuelo en la mañana de este martes, 11 de noviembre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (UVa) tras colocar una pancarta del extinguido Sindicato Universitario Español (SEU), vinculado a la falange y al franquismo, que ha sido inmediatamente retirada una vez ha tenido conocimiento el decanato del centro.

"Hemos procedido a retirarla porque tenía simbología fascista", ha confirmado la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Dunia Etura, en declaraciones a este periódico, quien ha reconocido además que el SEU "era algo que considerábamos desaparecido, al igual que el sindicato vertical".

En la pancarta se puede leer el mensaje: "No al cambio de exámenes". Con letras de color negro y acompañado del símbolo de la falange y el retrato de quien parece ser Matías Montero, uno de los fundadores del SEU en noviembre de 1933. A todo ello se añade, en rojo, las siglas del sindicato. Además, cabe precisar que por la parte trasera hay otro mensaje de otra organización, aunque por el momento no han podido precisar de cuál, por lo que se intuye que la pancarta podría haber sido sustraída y reutilizada.

Imagen de la pancarta del SEU colocada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa EL ESPAÑOL - CyL

La pancarta había sido colocada por un grupo de jóvenes que, según ha podido saber la propia decana, se han quedado esperando a que fuera retirada por parte del personal de conserjería para grabar el momento. Estaba sobre la barandilla de las escaleras del primer piso que dan hacia el hall del centro, a la vista de todo el que accediese por la puerta principal de la facultad.

Por lo que se sabe hasta el momento, el profesorado que ha presenciado los hechos "no ha reconocido a los autores como alumnos de la facultad", aunque este es un extremo que no se puede confirmar al 100% ni tampoco que sean o no miembros de la comunidad universitaria.

El SEU fue un sindicato estudiantil que estuvo íntimamente relacionado con la Falange y el franquismo, siendo obligatorio para los estudiantes durante gran parte de la dictadura. Aunque fue disuelto en 1965 de forma oficial y sustituido por otras organizaciones, en los últimos años se ha generado una corriente que pretende resurgirlo.

No obstante, en la actualidad no está registrado ni tiene actividad legal como sindicato universitario, más allá de algunos movimientos en redes sociales, perfiles anónimos, actos simbólicos y páginas web sin oficialidad que actúan en nombre del SEU.

Dunia Etura ha querido recalcar que las pancartas que "sean respetuosas con los valores de la universidad pública y la UVa, tanto que sean para solicitar cambios o reivindicaciones para lo que sea, son bienvenidas y nunca jamás pasó nada".

Sin embargo, ha subrayado que no van a permitir que se coloquen "pancartas con simbología fascista", en alusión a la del SEU retirada esta misma mañana.

"Me imagino que son gente que lo hace adrede para ver qué provocan y luego tener su minuto de gloria en redes sociales", ha lamentado la decana. Y, en esta línea, ha resaltado el papel "ejemplar" de la facultad y de la UVa "en la defensa de los derechos democráticos".

"Me sorprende. No creo que sea un movimiento, más allá de lo individual que te puedas encontrar, organizado de gente que vaya en esta línea. O por lo menos yo no les he percibido ni en la facultad ni en la universidad", ha garantizado.

En cualquier caso, ha reconocido que "todo puede pasar en esta época en la que vivimos", pero ha asegurado que tienen "muy claro" que "siempre" van a defender "la democracia, los derechos y los valores de la UVa y esta facultad".

Por último, Dunia ha descartado tomar medidas contra los jóvenes. "No creo que merezca la pena", ha zanjado para restar importancia a lo sucedido.