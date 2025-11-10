Valladolid impulsa unos presupuestos participativos “más abiertos" y con la garantía de que se harán

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado hoy una nueva edición de los Presupuestos Participativos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este lunes una nueva edición de los Presupuestos Participativos, un proceso renovado que busca reforzar la implicación directa de los vecinos en la definición de las inversiones públicas de la ciudad.

En total, la ciudadanía podrá decidir sobre 10,5 millones de euros del Presupuesto Municipal, cantidad que se distribuirá de forma equilibrada entre las diez zonas en las que se divide Valladolid. Cada una dispondrá de 1.050.000 euros para financiar los proyectos que resulten más votados.

“Este proceso marca un antes y un después en la manera de construir ciudad de forma compartida. Queremos que Valladolid se transforme desde sus barrios y con sus vecinos como protagonistas”, destacó el alcalde durante la presentación.

Entre las principales novedades figura la aprobación de un compromiso económico firme que garantiza que las propuestas elegidas se incorporen efectivamente a los presupuestos municipales.

Además, se introduce una cláusula de garantía que permitirá incluir en ejercicios posteriores aquellas iniciativas que no puedan ejecutarse en el año previsto.

Carnero ha recordado que uno de los problemas de ediciones anteriores fue la falta de financiación para algunas propuestas ganadoras. “Eso se acabó. Ahora hablamos de compromisos reales y verificables”, ha afirmado.

El proceso también se amplía en términos de accesibilidad y participación. Podrán presentar propuestas todas las personas que vivan o participen de la vida de Valladolid, independientemente de su empadronamiento. Se duplican los plazos de presentación y votación, se incrementan las asambleas informativas (de 4 a 10) y las mesas de zona se constituirán mediante sorteo entre los ciudadanos interesados, garantizando diversidad y objetividad.

Además, el Ayuntamiento reforzará la atención presencial en los centros cívicos y en el Monasterio de San Benito para facilitar la participación de quienes no utilizan medios digitales.

Diez zonas

La ciudad mantendrá su división en diez zonas, la misma de procesos anteriores, aunque ahora respaldada por un informe técnico que justifica su configuración y busca un reparto equilibrado de las inversiones.

Para asegurar una participación informada, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de comunicación que incluirá el envío de una guía a los domicilios, materiales audiovisuales, información en redes sociales y presencia en MUPIs y autobuses.

También se ofrecerá atención personalizada en los Centros Municipales y Centros de Iniciativas Ciudadanas.

Calendario del proceso

Asambleas informativas: 26 de noviembre – 4 de diciembre de 2025

Presentación de propuestas: 9 de diciembre de 2025 – 9 de enero de 2026

Apoyos a propuestas: 19 de enero – 19 de febrero de 2026

Selección por Mesas de Zona: 24 de febrero – 5 de marzo de 2026

Evaluación técnica: 10 de marzo – 10 de junio de 2026

Votación final: 15 de junio – 15 de julio de 2026

El alcalde concluyó destacando que los Presupuestos Participativos “son una herramienta para que Valladolid se construya desde sus barrios y desde la participación activa de quienes viven la ciudad día a día”.

Toda la información sobre el proceso estará disponible en el portal municipal www.valladolid.es/decide.