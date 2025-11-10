Cuatro caídas de arcos de luces de Navidad en una semana alertan a Valladolid: "No son graves"

Era este lunes, 10 de noviembre, cuando conocíamos que se desprendía el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana, en este caso en la calle San Martín, que era recolocado esta mañana.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido tranquilizar a la población tras estos sucesos que han provocado cierta alerta a poco más de dos semanas de que se produzca el tradicional inicio del alumbrado navideño en la ciudad del Pisuerga el próximo 27 de noviembre.

“La empresa es la misma que viene acometiendo la actuación desde hace cuatro años. Pasa por ser una gran empresa que ya se ha lamentado de lo que ha ocurrido y que ha aclarado el último incidente que se ha saldado sin heridos”, ha afirmado Jesús Julio Carnero.

Último incidente de los cuatro que tienen que ver con los elementos navideños en la ciudad del Pisuerga que se ha producido después de que un camión de la basura haya golpeado la estructura metálica de la calle San Martín.

“Son cuatro casos en pocas horas. Por suerte no se ha producido ningún daño personal y esperamos que no haya más problemas hasta el 27 de noviembre, cuando procedamos al inicio del alumbrado. Son casos que no son graves”, ha añadido el alcalde.

Jesús Julio Carnero ha añadido que han hablado con la empresa Ximénez “para que esto no vuelva a acontecer” y que trabajarán con el mayor cuidado posible para que la situación no se repita.