La calle Gamazo reabre tras cinco meses de obras y Carnero anuncia ayudas a los comerciantes de hasta 400 €

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado en la mañana de este viernes, 7 de noviembre, las obras y a los comerciantes de la calle Gamazo tras meses difíciles para sus negocios, como contaron en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León allá por el mes de agosto.

El primer edil ha anunciado que la vía se reabrirá, tras cinco meses de obras, “entre el lunes 10 y el miércoles 12 de noviembre, dependiendo del tiempo”, después de las obras de Aquavall.

Además, Carnero ha anunciado ayudas de entre 300 y 400 euros para los quince comercios afectados. Ayudas que se prolongarán también durante esos cinco o seis meses en los que los comerciantes se han visto afectados por estos trabajos.

Gamazo reabre

“Están finalizando las obras en la calle Gamazo y nuestra intención es, bien entre el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, en función de la climatología, abrir esta calle al tráfico y que recobre la normalidad de lo que es una vía emblemática en la ciudad de Valladolid”, ha anunciado Carnero.

El alcalde ha asegurado que en Gamazo se han acometido “una serie de actuaciones por parte de Aquavall” dado que “la red de abastecimiento estaba muy obsoleta” con más de cien años de antigüedad.

“Empezamos en el verano pasado, durante los meses de julio y agosto, trabajando desde la calle Bailén hasta casi la Plaza Zorrilla. Y este año, desde la Plaza Colón y hasta la calle Bailén se ha estado actuando en el colector y en la red de saneamiento y abastecimiento”, ha asegurado el alcalde de Valladolid.

La inversión de estas obras se cifran en “los 650.000 euros” que “permite un adecuado suministro en el saneamiento de agua” y “también en la recogida de las aguas residuales”.

Ayudas a los comerciantes

“Sé que esta actuación ha producido un trastorno a los vecinos y vecinas de esta calle y zona y especial para el comercio de la calle. Lo único que podemos decir es que por fin podemos reabrir la calle”, ha afirmado Jesús Julio Carnero, que ha visitado alguno de esos comercios.

Les ha anunciado lo que se va a poner en marcha a través de Aquavall que pasa por ser “una ayuda que mitigue este tiempo, casi seis meses en los que el comercio minorista se ha visto muy deteriorado”.

“Vamos a fijar una ayuda de entre 300 y 400 euros mensuales durante estos cinco, seis meses a 15 comercios afectados para mitigar la situación que se han encontrado por la larga duración de la actuación”, ha afirmado Carnero.

A través de Aquavall, con colaboración de Fecosva y Avadeco, van a actuar para que las ayudas lleguen “comparando la facturación el año anterior y en el presente ejercicio”.

El Ayuntamiento pagará las luces de Navidad a Gamazo

El primer edil ha tenido varias conversaciones con los comerciantes de la zona afectada, que aún se encuentra vallada y acometiendo los últimos trabajos antes de su reapertura.

“Por fin ven la luz. La iluminación de la calle va a correr a cargo del Ayuntamiento para que puedan participar en el concurso para elegir a la calle mejor decorada, desde el punto de vista navideño, de la ciudad, a través de concejalía de Comercio”, ha anunciado el alcalde.

Para finalizar, Carnero ha asegurado que “recobramos una calle que ha estado demasiado tiempo en obras” ante una “actuación necesaria para la ciudad” y “no se podía esperar más”.