Muere un hombre de 57 años tras precipitarse desde un séptimo piso en Valladolid

Un hombre de 57 años (nacido en 1968), ha fallecido en la mañana de este jueves, 6 de noviembre, tras precipitarse desde un séptimo piso en Valladolid, como ha informado la Policía Municipal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido en la calle Pío del Río Hortega, en el barrio de Huerta del Rey de Valladolid, como informan las mismas fuentes.

El Servicio de Emergencias del 112 recibía el aviso del suceso y se daba aviso a Policía Nacional, Policía Municipal y también a miembros de Sacyl.

Sin embargo, no se ha podido hacer nada por el hombre para salvar su vida y ha acabado falleciendo finalmente.

La Policía Nacional ha informado a este periódico que “no hay indicios de violencia” y que se ha activado el protocolo judicial a la espera de los resultados de la autopsia por parte del forense.