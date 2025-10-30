Aldeamayor de San Martín encara su Semana Cultural 2025 con un programa plagado de actividades

Entre el 7 y el 16 de noviembre, Aldeamayor de San Martín (Valladolid) vivirá su Semana Cultural 2025. Una cita ineludible que cada año inunda la localidad de actividades de todo tipo en las que mayores y pequeños comparten experiencias y conocimientos.

Todo arrancará el viernes 7 de noviembre con una conferencia de Adelaida Sagarra. La doctora en Historia de América por la Universidad de Valladolid, en colaboración con la asociación 'Villa de Aldeamayor', hablará a partir de las 19:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento sobre su charla titulada 'Elcano regresa de nuevo. 500 años de la segunda Armada a la Especiería'.

Ya el sábado día 8, Aldeamayor dedicará la segunda jornada de la Semana Cultural 2025 a los juegos. Desde las 11:00 horas en el frontón municipal habrá una tirada local de rana y bolos.

Programa de la Semana Cultural 2025 de Aldeamayor de San Martín

Las inscripciones se podrán formalizar media hora antes del inicio. En esta actividad colabora la asociación 'Juegos Autóctonos'.

A las 16:00 horas, en la sala polivalente, se celebrará un campeonato de brisca con la colaboración de la asociación 'El Laurel'.

Y a las 17:30 horas, en el frontón municipal, habrá juegos gigantes de madera para todos los públicos de la mano del Ampa 'Nuestra Señora Virgen de Compasco'.

El domingo 9 de noviembre será el turno del baile social en el Espacio Joven desde las 12:30 horas, organizado por la asociación 'Castilla Fiddle' y en colaboración con la AMT Tierra de Pinares y la A.G. Danzas Aldea-Maior.

En este mismo espacio, a las 17:00 horas, habrá una charla coloquio de la mano del historiador Víctor Cubillo sobre el pasado de Aldeamayor, con fotografías cedidas por la A.C. Villa de Aldeamayor e indumentarias tradicionales expuestas por la A.G. Danzas Aldea-Maior.

El teatro Adolfo Suárez acogerá desde las 19:00 horas la actuación de Fundido a Negro. Las entradas están disponibles desde este 30 de octubre en la Casa de Cultura por 3 euros.

El martes 11 de noviembre tendrá lugar la misa en honor a San Martín y por la tarde, a las 18:00 en la Casa de Cultura, habrá un taller de meditación, salud y bienestar personal a cargo de Marisa Zorita, para el que es necesario inscripción previa en la casa de cultura o en el 699 66 74 81.

El día 12 tendrá lugar otro taller sobre emociones a cargo de nuevo de Marisa Zorita. También es necesaria inscripción previa por los mismos canales. El viernes 'La Paz Perpetua' llega al teatro Adolfo Suárez a las 19:00 horas, con entrada por 2 euros disponible desde el 3 de noviembre en la Casa de Cultura.

El sábado 15 se celebrará el 'Ñam-Ñam' de Bambalúa Teatro. Entradas por 3 euros para adultos y 2 para niños de entre 3 y 13 años. Disponibles desde el 3 de noviembre en la Casa de Cultura.

Y para finalizar la cita de este año, el domingo 16 de noviembre habrá una exhibición de cetrería en la Plaza Mayor desde las 12:00 horas y la actuación 'Distinto' en el teatro Adolfo Suárez a las 19:00 horas. Entradas a la venta para esta última desde el 3 de noviembre por un precio de 3 euros para adultos.