Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Valladolid

Aldeamayor de San Martín encara su Semana Cultural 2025 con un programa plagado de actividades

Juegos tradicionales, exhibición de cretería o espectáculos de teatro marcan la edición de este año.

Más noticias: Aldeamayor se viste de fiesta en honor a San Roque con un especial pregón y un bonito reconocimiento a las peñas

Publicada
Actualizada

Entre el 7 y el 16 de noviembre, Aldeamayor de San Martín (Valladolid) vivirá su Semana Cultural 2025. Una cita ineludible que cada año inunda la localidad de actividades de todo tipo en las que mayores y pequeños comparten experiencias y conocimientos.

Todo arrancará el viernes 7 de noviembre con una conferencia de Adelaida Sagarra. La doctora en Historia de América por la Universidad de Valladolid, en colaboración con la asociación 'Villa de Aldeamayor', hablará a partir de las 19:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento sobre su charla titulada 'Elcano regresa de nuevo. 500 años de la segunda Armada a la Especiería'.

Ya el sábado día 8, Aldeamayor dedicará la segunda jornada de la Semana Cultural 2025 a los juegos. Desde las 11:00 horas en el frontón municipal habrá una tirada local de rana y bolos.

Programa de la Semana Cultural 2025 de Aldeamayor de San Martín

Programa de la Semana Cultural 2025 de Aldeamayor de San Martín

Las inscripciones se podrán formalizar media hora antes del inicio. En esta actividad colabora la asociación 'Juegos Autóctonos'.

A las 16:00 horas, en la sala polivalente, se celebrará un campeonato de brisca con la colaboración de la asociación 'El Laurel'.

Y a las 17:30 horas, en el frontón municipal, habrá juegos gigantes de madera para todos los públicos de la mano del Ampa 'Nuestra Señora Virgen de Compasco'.

El domingo 9 de noviembre será el turno del baile social en el Espacio Joven desde las 12:30 horas, organizado por la asociación 'Castilla Fiddle' y en colaboración con la AMT Tierra de Pinares y la A.G. Danzas Aldea-Maior.

En este mismo espacio, a las 17:00 horas, habrá una charla coloquio de la mano del historiador Víctor Cubillo sobre el pasado de Aldeamayor, con fotografías cedidas por la A.C. Villa de Aldeamayor e indumentarias tradicionales expuestas por la A.G. Danzas Aldea-Maior.

El teatro Adolfo Suárez acogerá desde las 19:00 horas la actuación de Fundido a Negro. Las entradas están disponibles desde este 30 de octubre en la Casa de Cultura por 3 euros.

El martes 11 de noviembre tendrá lugar la misa en honor a San Martín y por la tarde, a las 18:00 en la Casa de Cultura, habrá un taller de meditación, salud y bienestar personal a cargo de Marisa Zorita, para el que es necesario inscripción previa en la casa de cultura o en el 699 66 74 81.

El día 12 tendrá lugar otro taller sobre emociones a cargo de nuevo de Marisa Zorita. También es necesaria inscripción previa por los mismos canales. El viernes 'La Paz Perpetua' llega al teatro Adolfo Suárez a las 19:00 horas, con entrada por 2 euros disponible desde el 3 de noviembre en la Casa de Cultura.

El sábado 15 se celebrará el 'Ñam-Ñam' de Bambalúa Teatro. Entradas por 3 euros para adultos y 2 para niños de entre 3 y 13 años. Disponibles desde el 3 de noviembre en la Casa de Cultura.

Y para finalizar la cita de este año, el domingo 16 de noviembre habrá una exhibición de cetrería en la Plaza Mayor desde las 12:00 horas y la actuación 'Distinto' en el teatro Adolfo Suárez a las 19:00 horas. Entradas a la venta para esta última desde el 3 de noviembre por un precio de 3 euros para adultos.