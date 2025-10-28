JJ Vaquero (51) invita con humor a lograr las cero emisiones: "Tuve un casco azul y Google Earth me marcó como piscina"

Alejandro Pellitero (izq) y JJ Vaquero (drch) durante la presentación del desafío solidario y festival del humor y magia de Misión Valladolid

Hay pocas fórmulas tan exitosas como el humor para trasladar mensajes y sensibilizar a la población. Por eso, Misión Valladolid, que tiene como objetivo colocar a la ciudad del Pisuerga como una de las 112 urbes europeas climáticamente neutras para 2030, ha dedicado este año su desafío solidario a un festival de humor y magia que tendrá lugar del 24 al 30 de noviembre.

Grandes humoristas y magos de toda España actuarán durante toda la semana en el Teatro Calderón, destinando el 30% de la recaudación a la AECC, y en ocho centros cívicos de la ciudad gratuitamente.

Uno de sus protagonistas es el cómico vallisoletano JJ Vaquero (51 años), quien ha tirado de humor para invitar a los vallisoletanos a cumplir con estos objetivos sostenibles. "Estoy muy a favor, me voy a comprar una bicicleta. El problema es encontrar casco, una vez encontré uno, pero era azul, me lo puse y Google Earth me marcó como piscina", ha bromeado para luego pedir perdón por "hacer chistes de cabezones".

El humorista ha recordado que cuando llegó la prohibición de fumar en los bares, él tenía uno y, en su día, "había división de opiniones", pero en la actualidad "nadie duda de que esto fue un acierto".

Por eso, ha recalcado su posición "muy a favor" de este festival de humor y magia que impulsa el objetivo de emisiones cero y, además, tendrá un propósito solidario, destinando parte de la recaudación de uno de los espectáculos a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valladolid.

Por su parte, él actuará en el Teatro Calderón el 30 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Calderón junto a Dani Rovira, "un chaval que está empezando", ha bromeado JJ Vaquero, Iñaqui Urrutia y Arturo González Campos. La entrada se podrá comprar por 15 euros.

Un espectáculo que se llama 'Faltándonos al respeto' y que tratará de arrancar las carcajadas del público a través de un modelo en el que los participantes se hacen preguntas unos a otros sin que el resto sepan de qué va a ir, por lo que tendrán que improvisar.

En esta segunda edición, la magia correrá a cargo de Gele Rodrigo, Paco Herrero y Nano Arranz en un espectáculo que se celebrará el 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Calderón. La entrada tendrá un coste de 15 euros y el 30% de la recaudación se destinará a la AECC.

Paralelamente, el programa Misión Valladolid se extenderá a 8 centros cívicos para alcanzar el máximo público posible. Entre el 24 y el 27 de noviembre, a las 19:30 horas, habrá dos actuaciones diarias en dos centros cívicos de la ciudad.

El acceso a estas actuaciones será gratuito mediante la recogida de una invitación, que estará disponible en los propios centros a partir del 3 de noviembre.

Una posibilidad de acudir a esta actuaciones sin coste por lo que JJ Vaquero, en este caso, se ha mostrado "muy contento" porque el humor "llegue a los barrios". "Para mí es una gozada, de hecho me dan un poco de envidia, no se quién actúa en Delicias, mi barrio. Me gustaría mucho actuar gratis allí, sin cobrar yo", ha reconocido.

En estas actuaciones participarán algunos monologuistas y magos como Roberto Chapu, Eva y Qué, Cheli Capitán, Quique Matilla, Coria Castillo, Luis Larrodera, Fran el Chavo y Mago Toño.

Será en los centros cívicos de Rondilla, Bailarín Vicente Escudero, Parquesol, José María Luelmo, José Luis Mosquera, Delicias, Canal de Castilla y Zona Este.

Tal y como ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pellitero, el evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo (IdeVa) y Desafío Solidario, pretende afrontar el "desafío de comunicar a la ciudadanía el reto al que nos enfrentamos todos".

En este sentido, ha resaltado que entre todos, ciudadanos y representantes de las instituciones, hay que "lograr que nuestras ciudades sean más saludables, donde se viva y respire mejor".

De esta forma, se quiere concienciar cómo los pequeños gestos de la vida cotidiana, como ir a pie, en autobús o en bici, reciclar residuos o consumir menos energía en casa, pueden contribuir a alcanzar estos objetivos de cero emisiones para el año 2030, dos décadas antes del acuerdo alcanzado en la Unión Europea para convertirse así en referentes en el continente.