PP y Vox se niegan a hacer un informe que avale su bloqueo a los pasos de Ariza por el "caos" junto a las obras de la estación

Irene Carvajal (Vox), Jesús Julio Carnero (PP) y Francisco Blanco (PP) en la sesión ordinaria de este mes de octubre del pleno del Ayuntamiento de Valladolid

PP y Vox se han negado este lunes a realizar un informe técnico que avale su bloqueo a los tres pasos de Ariza bajo el argumento de que desarrollarlos supondría un "caos circulatorio" en Valladolid a la vez que se lleva a cabo la remodelación de la estación de trenes.

Durante la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, una moción de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) solicitaba dicho informe sobre la movilidad y el tráfico rodado en la Avenida de Irún, la calle Hípica, el Camino de la Esperanza y la Ciudad de la Comunicación.

Dicho informe técnico pretende dar respuesta al supuesto "caos" que supondría llevar a cabo estos pasos a la vez que la remodelación de la estación, ya que hasta ahora "no tenemos ningún dato cierto sobre esto", según ha defendido la portavoz de VTLP, Rocío Anguita.

Cabe recordar que a principios de mes, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León votaban en contra por tercera vez en el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) a desarrollar los pasos de Ariza, provocando que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzase la disolución de la misma.

Durante el debate de la moción, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha defendido que su postura es una "cuestión que entiende todo el mundo", ya que se ha anunciado la estación de trenes como "la obra del siglo y la más importante que se ha hecho en la ciudad".

Miembros de la plataforma del Soterramiento en las tribunas del salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid

"Todo el mundo entiende que esa actuación es una actuación que va a incidir de una forma muy notable en la movilidad", ha insistido.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha recordado que en diciembre del pasado año, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, "ya se inventó que hasta que no estuviera acabado el enganche de Renault a la variante de mercancías no se podían hacer las obras de Ariza".

Luego en marzo de este 2025 "insistió y votó en contra a pesar de que unos días después iban a dejar pasar esos trenes por Ariza y el Ministerio tragó". "En junio, ya con Ariza despejada, esa excusa no valía y dijo lo del caos circulatorio", ha apuntado.

Unas obras en Ariza que, además, según ha incidido el socialista, "serían compatibles con un hipotético soterramiento". "Usted ha condenado a la ciudad a quedarse sin integración y a tener que pagar una deuda millonaria. No he visto a nadie que haya hecho más daño que usted en menos tiempo", ha zanjado Herrero.

Por otro lado, el concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, Alberto Cuadrado Toquero (Vox), ha tildado la propuesta de "moción croqueta" ya que se disfraza en la petición de informes técnicos, "pero la realidad es que estamos otra vez con la mal llamada integración contra el soterramiento".

Para Cuadrado Toquero, es un "ataque a la voluntad de la mayoría que eligieron soterramiento" y ha resaltado que "no es que se presuponga un caos circulatorio, sino que es que la mayoría eligieron el soterramiento".

Alberto Cuadrado Toquero durante una de sus intervenciones

"Hasta que ustedes entren en razón y el ministro deje de discriminar a esta ciudad, es cierto que el Ayuntamiento tiene que buscar soluciones y para eso hay una Concejalía que trabaja en ello", ha sentenciado.

En esta línea ha insistido también Gutiérrez Alberca, quien ha acusado a la oposición de estar "alejados de la realidad" y ha asegurado que los vecinos del barrio de Las Delicias, uno de los afectados principalmente por la brecha ferroviaria, les han manifestado que "la integración no es la solución correcta".

Alberto Gutiérrez Alberca en el pleno de este lunes

Comisión Especial

La red arterial ferroviaria de Valladolid ha sido la principal protagonista del pleno de este mes, ya que el PSOE ha presentado una segunda moción sobre esta cuestión para solicitar la constitución de una Comisión Especial que evalúe los pasos dados de cara a la transformación de la red.

Pero no ha salido adelante, ya que PP y Vox, con mayoría, han votado en contra. "Usted (Jesús Julio Carnero) pide diálogo, pero nos lo niega", ha lamentado Herrero, quien ha insistido al regidor a que convoque dicha comisión "si tan dialogante es y cuéntenos cómo nos va a sacar de este problemón".

Para el portavoz socialista, los vecinos lo que "necesitan" es una "explicación y de las buenas" a la vista de las "gravísimas consecuencias que va a tener Valladolid a raíz de la parálisis".

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid de este lunes

En definitiva, Herrero ha resaltado que esta comisión especial lo que persigue es que los grupos políticos puedan "evaluar entre todos la gravedad y analizar la documentación disponible". "Empiece por dialogar en esta casa, en la casa de todos. Si tiene usted una alternativa a la integración, póngala encima de la mesa y nos lo explica", ha apuntado dirigiéndose a Carnero.

Rocío Anguita ha incidido en que el alcalde ha reconocido "públicamente" que el soterramiento "no será posible por ahora" y ha valorado la intención del PSOE de "desencallar la situación, al menos en el plano político".

Rocío Anguita, de VTLP, en el pleno de este lunes

Por alusiones, Carnero ha matizado sus palabras aclarando que "cuando yo digo que por ahora no toca soterramiento, lo que estoy diciendo es algo tan sencillo como que con Puente es evidente que no va a ser posible porque no quiere". "No bajamos los brazos, que quede claro", ha manifestado rotundamente.

Cuadrado Toquero ha subrayado que "solo Vox mantiene el mismo criterio" y ha insistido en que el convenio de 2017 "tan cacareado tiene el mismo valor que los acuerdos anteriores" y que, en el mismo, "se cometieron varios errores por todos los firmantes (ministerio y Junta en manos del PP en su día y Ayuntamiento con PSOE y VTLP a la cabeza)".

Gutiérrez Alberca ha asegurado que "el PP nunca estuvo de acuerdo con ese convenio de 2017", sino que el Ministerio de Fomento lo que hizo en su momento es "hablar con las administraciones que estaban en el Consejo de Administración y tener en cuenta lo que se planteaba por parte de la ciudad".