Un tráiler queda atrapado al intentar girar entre dos calles en el centro de Valladolid

Curiosa escena la vivida esta mañana de lunes en el centro de Valladolid. Un tráiler de grandes dimensiones, perteneciente a una empresa internacional, ha quedado atrapado al intentar girar entre las calles Macías Picavea y Conde Ansúrez, una zona conocida por su estrechez y dificultad para maniobrar.

Según testigos, el vehículo se quedó enganchado con un bolardo cuando intentaba completar el giro, bloqueando parcialmente el paso en ambas vías.

Agentes de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para regular el tráfico y evitar retenciones en las calles adyacentes.

Fuentes municipales han señalado que la maniobra para liberar el camión llevará tiempo, ya que el vehículo deberá retroceder cuidadosamente para salir de la posición en la que quedó encajado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

Bolardo con el que ha quedado atrapado

Mientras tanto, se mantiene restringido el paso de otros turismos en la zona para facilitar las labores de retirada.