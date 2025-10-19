Tensión antes del partido en Zorrilla: ultras del Sporting regresan a Gijón tras una pelea con aficionados del Pucela

El partido que enfrenta al Real Valladolid y al Real Sporting de Gijón este domingo en el estadio José Zorrilla ha comenzado con grandes altercados.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que intervenir esta mañana en una pelea que se ha producido entre aficionados de ambos equipos.

Los aficionados del Sporting, vestidos con ropa de color negro, aparecieron por la zona de Huerta del Rey, en las inmediaciones de la Cúpula del Milenio. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que se han encontrado chaon aficionados del conjunto pucelano.

En ese momento, se ha producido un conato de altercado, por lo que los agentes han procedido a identificarlos. Posteriormente, y para evitar que el altercado fuese mayor, han sido acompañados al autobús para que regresen a Asturias sin poder entrar al estadio a disfrutar del partido.

Los agentes, tal y como han informado a este medio, los han acompañado hasta la salida de la ciudad. Asimismo, las mismas fuentes policiales han avanzado que se interpondrán sanciones durante los próximos días.

Pese a que la Policía Nacional no tiene constancia de que haya habido ninguna víctima en este enfrentamiento, el 112 sí que ha recibido una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la zona donde han sucedido los hechos.

Precisamente, una hora antes, habían avisado al 112 de la presencia de los ultras en la zona y, al parecer, iban con un bate.

El herido se encontraba en la Calle Miguel Ángel Blanco y es un hombre de 38 años. Una pelea que no ha llegado a más por la intervención de los agentes y todos ellos han perdido su entrada y el acceso al recinto deportivo.