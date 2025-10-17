Una torreta de la luz arde en la A-11, a la altura de La Cistérniga

Los Bomberos de Valladolid, en imagen de archivo Bomberos Ayuntamiento de Valladolid

Un incendio declarado en la parte superior de una torreta de luz situada en el punto kilométrico 353 de la autovía A-11, a la altura de La Cistérniga (Valladolid), ha movilizado desde primera hora de esta mañana a los servicios de emergencia, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La Sala del 1-1-2 recibió a partir de las 07.54 horas más de una veintena de llamadas alertando del fuego, visible desde varios puntos de la zona.

A pesar de la espectacularidad del incendio, no se han registrado heridos, y los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y controlar completamente la situación.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio en la estructura eléctrica.