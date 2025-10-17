Una torreta de la luz arde en la A-11, a la altura de La Cistérniga
Un incendio declarado en la parte superior de una torreta de luz situada en el punto kilométrico 353 de la autovía A-11, a la altura de La Cistérniga (Valladolid), ha movilizado desde primera hora de esta mañana a los servicios de emergencia, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
La Sala del 1-1-2 recibió a partir de las 07.54 horas más de una veintena de llamadas alertando del fuego, visible desde varios puntos de la zona.
A pesar de la espectacularidad del incendio, no se han registrado heridos, y los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y controlar completamente la situación.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio en la estructura eléctrica.